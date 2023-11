Colo Colo vive un tremendo dolor de cabeza en medio de su lucha por el título del Campeonato Nacional. El Cacique nuevamente tiene problemas para utilizar el estadio Monumental, luego del pésimo estado en que terminó la cancha tras el concierto de Roger Waters.

Tal como ocurrió con Bruno Mars meses atrás, un nuevo show dejó en muy malas condiciones el terreno de juego del recinto de Pedrero. Todo esto a sólo días de enfrentar a Unión Española y de tener que soportar un recital más este jueves con The Cure.

La situación tiene molestos a los hinchas, los jugadores y hasta los ídolos de Colo Colo. Marcelo Barticciotto se refirió a lo ocurrido, disparando contra Blanco y Negro por la mala organización con los conciertos en el Monumental.

Barticciotto le pega a Blanco y Negro por los conciertos en el Monumental

Marcelo Barticciotto sacó la voz por el pésimo estado en que terminó el Monumental tras el concierto de Roger Waters. “Estoy de acuerdo en que los estadios sean centros de eventos. Con una buena programación y calendarización se pueden realizar actividades ajenas al fútbol”, lanzó de entrada en Al Aire Libre en Cooperativa.

Para el ídolo del Cacique, los recitales no son el problema, sino la gestión detrás. “Los show se deben programar a principios de año y los clubes deben ser precavidos y estar preparados para inconvenientes como que el campo de juego quede en mal estado”.

“Para eso, el estadio debe contar con la tecnología adecuada para no arruinar el césped. El Monumental no está preparado para eso y con mayor razón deberían saber que, con el próximo show, será casi imposible usar el campo de juego por algún tiempo”, añadió.

Pero eso no fue lo único, ya que Marcelo Barticciotto cargó contra Blanco y Negro. “La falta de organización, improvisación y urgencia nos hace poco competitivos. Todo eso resta a todos los inconvenientes ya conocidos: falta de estadios, canchas malas y espectáculos pobres”.

“Es evidente que un mal campo de juego perjudica a los que quieren jugar. Esperemos que esto no perjudique a Colo Colo. El Cacique se siente cómodo en su casa y con su gente, sabiendo que psicológicamente eso es positivo para sus futbolistas y negativo para sus rivales”, complementó.

Marcelo Barticciotto fue más allá y recalcó que la concesionaria que maneja a Colo Colo se está olvidando del club. “Eso no lo vamos a saber hasta después del fin de semana. Lo que sí sabemos es que lo económico está sobre lo deportivo y está normalizado como si fuera lo ideal”.

“La desorganización y la improvisación nos siguen golpeando, haciendo más amateur la profesión. Me encantan las bandas que viene, vi a Roger Waters y veré a The Cure, pero esto debe estar calendarizado a principios de año. Colo Colo sabe que el estadio no está preparado para un evento multitudinario. Debieron previsto y no pasar por estas instancias. Ojalá lo deportivo no sea perjudicado por lo económico o lo lamentarán por mucho tiempo”, sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a la acción este fin de semana en un duelo clave por el título del Campeonato Nacional. El domingo 3 de diciembre desde las 18:00 horas el Cacique recibe a Unión Española, por ahora, en el Monumental.

¿Quedan más conciertos en el estadio Monumental en 2023?

Para alegría de los hinchas de Colo Colo, The Cure este jueves 30 de noviembre es el último concierto en el Monumental este año. Sin embargo, se espera que en 2024 vuelva a haber show en el recinto.

