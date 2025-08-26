Marcelo Díaz se ha transformado, incluso sin sumar muchos minutos, en uno de los nombres más polémicos de los últimos Superclásicos. El mediocampista y capitán de la U de Chile ha tenido varias polémicas con Colo Colo, a las que este martes le sumó una más.

Carepato dio que hablar luego de un gesto en conferencia de prensa por el que tuvo que salir a dar explicaciones. Ante las acusaciones en su contra de fomentar la violencia en un clima muy complejo para el Bulla tras lo ocurrido ante Argentina, fue imposible no recordar su anterior problema con Esteban Pavez.

Y es que en el Superclásico de la primera rueda, el volante se fue expulsado luego de lanzarle un manotazo al capitán de Colo Colo. Una situación por la que en un momento se jactó, pero por la que ahora asume su error e incluso hace una dura autocrítica.

Marcelo Díaz hace un mea culpa de la agresión a Esteban Pavez en el anterior Superclásico

En medio de la ola de críticas que recibió por su gesto con Colo Colo, Marcelo Díaz decidió salir a dar la cara. En conversación con Los Tenores de Radio ADN, Carepato abordó la polémica y aprovechó de recordar lo que fue su cruce con Esteban Pavez en el Superclásico anterior.

Marcelo Díaz y Esteban Pavez volverán a verse las caras luego de su polémica en el anterior Superclásico. Foto: Photosport.

“Yo soy un absoluto hincha y creo que los clubes y los jugadores se deben a la gente, a la hinchada, le deben respeto. Pero también soy un convencido de que nosotros tenemos que ser mesurados desde nuestra parte, de los roles de liderazgo, en dar un mensaje que no cree conflicto y que no sólo se diga que se va a jugar al fútbol, más en tiempo de agresividad“, comenzó explicando.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, Marcelo Díaz aseguró que muchas veces los futbolistas cruzan ese límite sin querer. “Cometemos el error de fallar, decimos una cosa y hacemos otra“.

ver también “Me dijo que…”: detalles del telefonazo de Marcelo Díaz a Javier Correa tras polémicos dichos

Fue ahí que Carepato abordó la polémica con Esteban Pavez, asumiendo que se equivocó. “Hago una campaña con Esteban y el clásico anterior termino dándole un empujón. Eso no tiene que pasar, desde el futbolista para que no traspase a los hinchas“.

Quedará esperar ahora para ver si es que ambos vuelven a encontrarse en la clásica conferencia de capitanes. Con su aparición ante los medios esta tarde, la presencia del bicampeón de América queda en duda y más cuando en frente estará a quien golpeó.

Publicidad

Publicidad

Marcelo Díaz trata de calmar los ánimos luego de dejar la escoba previo al Superclásico entre Colo Colo y la U. Carepato encendió las cosas por un gesto que, más allá de explicarlo, no cayó nada de bien en el Estadio Monumental.

¿Cuáles son los números de Marcelo Díaz esta temporada?

Previo al Superclásico, Marcelo Díaz ha logrado disputar 30 partidos oficiales en total con la U. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 1.999 minutos dentro de la cancha.

ver también “Cayó bastante mal”: destapan la furia de dos referentes de Colo Colo con Marcelo Díaz

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Marcelo Díaz buscará amargar otra vez a Colo Colo a domicilio en el Superclásico. La U visita al Cacique este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Publicidad