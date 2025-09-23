Universidad de Chile está a una victoria de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana. Para ello tiene que vencer a Alianza Lima este jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Los azules rescataron un empate 0-0 en la ida de los cuartos de final ante los peruanos, por ende, cualquier victoria lo mete en la ronda de los cuatro mejores de la otra mitad de la gloria.

La U es favorito y en la previa al partido habló su entrenador, Gustavo Álvarez, quien no solo confirmó la sensible baja para la revancha, también sobre el duro ambiente en Coquimbo y sorprendió al rival de turno.

ver también Gustavo Álvarez responde a la acusación de Alianza Lima contra la U en la Conmebol: “Me parece que…”

Álvarez le hace un queque a Alianza Lima

Entre las preguntas que le hicieron al entrenador de Universidad de Chile era cómo veía a Alianza Lima, su próximo rival en la Copa Sudamericana.

ver también Gustavo Álvarez confirma la única y sensible baja de U de Chile para la revancha con Alianza

La respuesta del técnico azul de seguro también dará que hablar en Perú durante las próximas horas, más allá de las acusaciones contra la U por parte del cuadro Íntimo.

“Para mí Alianza no es sorpresa. Sé que tiene un proyecto institucional muy serio. Es un equipo de mucho oficio. Tiene en la plantilla jugadores experimentados y de mucho recorrido”, comentó en conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez se rinde ante los Íntimos de La Victoria previo a la revancha de la Copa Sudamericana. Foto: Joel Alonzo/Photosport

Luego agregó que esa experiencia ha sido clave en su aventura internacional. “Eso le da un carácter para definir llaves favorables incluso de visitantes, como contra la Católica de Ecuador o Boca Juniors y Gremio”, complementó.

“Después desde lo estratégico es un equipo que maneja bien la pelota apostando a la velocidad de los extremos. Pero para mí no es sorpresa el Alianza que nos hemos encontrado”, cerró el técnico de a U.

Publicidad

Publicidad