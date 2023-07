Juan Cristóbal Guarello estuvo muy atento al último desafío que tuvo la U en el Campeonato Nacional 2023. Universidad de Chile cayó ante Magallanes por 2-1 y llegó a tres derrotas consecutivas. Después de la victoria de los azules frente a Huachipato que los dejó como líderes, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino sólo supo de traspiés.

Primero ante Unión Española, que le propinó un 3-0 incontestable. Después frente a Palestino, que le dio un postrero golpe al Bulla gracias a una afortunada acción. Y luego, el elenco adiestrado por Mario Salas, que lucha por escaparle al descenso directo.

“Fue una derrota dolorosa para Universidad de Chile. Un gol en tres fechas, viene cayéndose de hocico en la tabla. El empate historiado de Cobresal le daba a la U la oportunidad nuevamente de arrimarse. Contra Magallanes, que era el colista”, introdujo Guarello en una nueva edición del programa La Hora de King Kong que emite en su canal de YouTube. Aludía a la igualdad de los mineros ante la UC en El Cobre de El Salvador.

El comentarista de Canal 13 y la radio Agricultura no se quedó con eso. “un equipo con varios problemas que cambió de técnico, aunque sin duda alguna ha mejorado con Mario Salas. Pero en el papel Universidad de Chile tendría que imponerse. Y nuevamente la U mostró ese gen loser que ha tenido en los últimos años. No es como el del año pasado y menos como el ante pasado, un equipo incapaz de meter dos pases seguidos”, expuso Juan Cristóbal Guarello.

Guarello analiza a la U: critica con dureza a Chorri Palacios y Campos

Juan Cristóbal Guarello también tuvo un desglose de actuaciones particulares. Uno de sus apuntados fue Cristián Palacios, quien tuvo dos ocasiones para anotar, una de ellas clarísima. Pese a que estaba muy cerca del arco defendido por Diego Tapia, el golero de Magallanes atajó con su pie un remate a quemarropa. En la segunda, recibió fácilmente un débil tiro del uruguayo.

“Es una U inconsistente, con problemas de definición. Como dice Pagani: seamos buenos. Matamos a Damián Pizarro porque no define. ¿Y Palacios? Por último Damián Pizarro está nuevo, está verde, lo subieron porque los “9” no funcionaron. Pero Cristian Palacios tiene 30 años, muchos goles y experiencia. Y frente al arco está tan o más nervioso que Damián Pizarro”, analizó JCG.

Agregó que “por último Pizarro tiene la capacidad de asistir a los compañeros. En eso anda bien. Frente al arco anda mal. Pero Palacios no puede sacar un tiro sin que le tiriten las cañuelas. El pánico frente al arco rival de Palacios es muy grande”. También le puso ojo a las dos máximas promesas que ofrece el semillero de Universidad de Chile.

“A (Darío) Osorio lo ponen. Más o menos. No alineó a (Lucas) Assadi de entrada. Lo metió en el segundo tiempo. Lo mejorcito de la U fue (Marcelo) Morales”, aseguró. Tras eso, le hincó el diente al golero del equipo: Cristóbal Campos. “El peor partido que le he visto, para mí se come los dos goles”, fue la tajante opinión de Guarello.

¿Por qué sostuvo eso? “Se come el de Zapata, es un tiro cruzado complicado, pero tienes que llegar al piso. Me acordé de un gol que le hizo el Pájaro Rubio a Eusebio Acasuzo en el Nacional. El segundo gol es todo de él. El cabezazo de Berardo todo de él. Tarde negra para Campos. Pero en general la U no tuvo la capacidad”, manifestó con el recuerdo de un tanto del ex atacante de la Roja al golero de la selección de Perú el 27 de octubre de 1985 en el triunfo 4-2 de Chile.

Guarello: “A la U le falta un “9”, un tipo que la emboque”

“Magallanes se encuentra con un gol porque Casanova quedó enganchado- Sí. Pero tienes que reaccionar, tener la capacidad de levantarte y atacar. La U presionó en los primeros 20′. Uno decía ‘este partido va a ganar’. De repente se empieza a desarmar, llega el gol y chao. Después nada. El problema de la U es un “9”. Le falta un tipo que la emboque. Otro mal partido de Nico Guerra”, expuso Juan Cristóbal Guarello.

Guerra salió muy molesto en los 61′, cuando le dejó su lugar al argentino Leandro Fernández. El “9” marcó el descuento azul frente al Manojito de Claveles. “No funcionó la línea de tres, quedó muy mal parada en el gol de Zapata. Por algo gana Magallanes, que está luchando por vivir. Como es Mario Salas debe haber dicho ‘estos tres puntos los tenía considerado’, pero yo creo que en la suma que hacían en la primera rueda seguramente decían ‘vamos a caer”, dijo el comunicador.

“Magallanes aprovechó las que tuvo y además tuvo un tiro en el palo. No tenía la obligación de ganarle a la U. La U tenía la obligación. Si ganaba hoy, la U hacía 32 puntos. Quedaba segunda en la tabla. Se la estaban dando en bandeja. Contra el colista. La U estaba obligada, Magallanes hace lo que puede, tiene más un plantel para jugar en la B que en primera división