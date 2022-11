Diego Tapia fue el héroe inesperado de la final de Copa Chile. Cuando todos pensaban que César Cortés, Felipe Flores o Carlos Villanueva podían ser el crack de Magallanes en la definición ante Unión Española, el arquero de la Academia terminó ganándose todos los aplausos al atajar dos penales en la definición desde los 12 pasos.

El meta comentó en TNT Sports al final del partido que "la verdad que es algo inexplicable, por un momento lo vimos difícil, nos costó en el primer tiempo. Los de Primera tienen una y convierten, pero ayudó la charla en el entretiempo, luchamos hasta el último y en penales fuimos campeones".

Comentó que en la definición "tenía estudiado a Larenas, lo hago harto eso de estudiar, igual que en Calama (ante Cobreloa en cuartos de final), me gusta ver eso. Muchos jugadores cambiaron, pero a Augusto (Barrios, que disparó el último penal) lo conozco, somos ariqueños, aunque no sabía dónde pateaba, pero intuí. Gracias a eso somos campeones".

Manifestó que "uno siempre se pone en los mejores escenarios, pero estaba bastante ansioso. Di la vuelta larga y no viví instancias así. No sabía cómo me iba a sorprender. Lo manejé solo, porque tengo una cábala antes del almuerzo y me ha ayudado bastante".

Esa receta cuenta que es mirar a su ídolo. "Hay un arquero que es el mejor y siempre veía sus videos: Manuel Neuer. Cómo ataja, cómo toma centros, cómo le pega. Trataba de hacer eso en los partidos".

Finalmente contó cómo vivió esta final ante Unión Española. "En el segundo tiempo empieza un partido de nuevo. Fue grande la ansiedad después de ir 2-1, ya que nos empatan a los cinco minutos, pero la tensión la supimos manejar y somos campeones".