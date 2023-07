Cobresal y Universidad Católica protagonizaron un intenso y polémico empate de 2-2 este sábado 29 de julio por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2023, duelo en el que el CM del cuadro nortino fue protagonista en redes sociales.

Mientras el equipo de Gustavo Huerta se enfrentaba a los dirigidos de Nicolás Núñez en El Salvador, el Community Manager de los Mineros activó el modo termo y se lanzó con todo a Twitter para reclamar.

CM de Cobresal se pega el show

La cobertura minuto a minuto de la cuenta de Cobresal en la famosa red, que ahora tiene una X de logo en vez del tradicional pájaro azul, marchaba de maravilla, pero en el minuto 29 llegó la primera bronca: “Eso era penal, profe. Pero bueno…“, lanzaron.

En el 57′ celebraron con todo la anotación de Cristhofer Mesías , y tres minutos más tarde, en el 60′, volvió el reclamo enardecido: “NO NO NO, ESO NO ERA FALTA PROFEEEEE“, tuitearon.

Al 65′ festejaron el tremendo golazo del Gato Lezcano, y en el 70′ lanzaron otro dardo: “¿Penal? Sí, según el juez. Penal para la UC“. En el 77′ reclamaron nuevamente: “Lo vimos todos. Nunca fue penal… Gol para la UC“, sufrieron.

Tras eso, compartieron un video de TNT Sports del penal cobrado a favor de la Católica, y nuevamente el CM criticó. “¿Le pegó en el tobillo? ¿Lo vieron con microscopio?“, disparó.

Así, la última fue la definitiva. “90′ JAJAJAJAJA OK, REVISIÓN DE VAR POR POSIBLE PENAL PARA LA UC“, tuitearon en Cobresal. “Justicia Divina, el VAR desestimó penal para la UC“, avisaron poco después en el Twitter de los Mineros para cerrar una participación muy intensa en redes sociales, donde dejaron en claro varias veces su descontento por distintos cobros del árbitro del encuentro.

Revisa los tuits: