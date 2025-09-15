Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentaron en un nuevo Superclásico, esta vez en la Supercopa. Los Displicentes, como ya es costumbre, grabaron su reacción al duelo.

El grupo de amigos argentinos integrados por Facundo Alessandri (Facu), Martín Duella (Tincho), Matías Castillo (Mati) y Carlos Molineli (Kai) se hicieron famosos en Chile tras reaccionar a las finales de Copa América entre la Albiceleste y La Roja. Incluso, llegando a grabar comerciales en nuestro país.

Los comentarios de Los Dispolicentes

En una nueva edición del Superclásico, Universidad de Chile derrotó por 3-0 a Colo Colo, con lo cual los Azules se quedaron con la Supercopa. Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi le dieron un nuevo título al Romántico Viajero.

Los Displicentes vieron el partido y bien camiseteados. Facu y Tincho, hinchas de River, apoyaron a la U, mientras Mati y Kai, seguidores de Boca, alentaron a Colo Colo. Claramente en esta nueva grabación, los más felices terminaron siendo los primeros mencionados.

Luego del primer gol de Sepúlveda, Facu apuntó sus dardos contra Vidal. “Entrá Arturo cagón”, indicó el youtuber muy en su estilo provocador. Luego de las anotaciones de Nicolás Guerra y Lucas Assadi, los argentinos que apoyaban a la U desataron su alegría.

“Tres te comiste, tres te comiste en una final. ¿Quién lo hizo? El mejor jugador del fútbol chileno: Assadi”, agregó Facu Alessandri. Tincho por su parte señaló “esto es un calentamiento, es un entrenamiento”.

Finalmente, como parte de una apuesta, Mati y Kai debieron ponerse la camiseta de Universidad de Chile luego de la victoria final del Romántico Viajero, ante las burlas de sus amigos. El título de los dirigidos por Gustavo Álvarez desató festejos más allá de las fronteras.