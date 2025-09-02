Siguen dando vuelta las imágenes de los horribles momentos vividos en Avellaneda. Mientras tanto, Universidad de Chile sigue sin saber qué determinará la Conmebol con respecto a lo deportivo.

Este martes 2 de septiembre es una fecha clave en el litigio entre Independiente y la U. A partir de las 14.00 horas, en la sede de Luque de la Conmebol, en Paraguay, se desarrollará la última audiencia antes del fallo final.

El objetivo no será únicamente deportivo, pues ambas instituciones intentan, también, aminorar las sanciones económicas. Eso sí, un ojo estará puesto en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia a la que clasificaría el ganador de la serie.

Bandos enfrentados: cómo será la última audiencia

Con 29 grados y una sensación térmica de 32 se desarrollará la última de las audiencias de cara a la resolución final de la Conmebol. Y estarán presentes los representantes tanto de Independiente, como de la U.

En el lado chileno, el Romántico Viajero estará representado por Michael Clark (presidente de Azul Azul), José Ramón Correa (director de la concesionaria) y el abogado paraguayo Gerardo Acosta, especialista en derecho deportivo.

Por otra parte, los del Rojo estarán representado por Néstor Grindetti (presidente), Carlos Montaña (vicepresidente), Daniel Seoane (secretario general), el abogado Maximiliano Walker y el jurista deportivo Ariel Rek.

Publicidad

Publicidad

Tensos momentos los vividos en Avellaneda | Photosport

¿Estarán frente a frente ambas delegaciones?

Si bien podría haber un cruce de las autoridades en los pasillos, las audiencias de cada uno serán en horarios distintos. El veredicto final de Conmebol tiene tres días hábiles más para darse a conocer, siendo el viernes el plazo final.