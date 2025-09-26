Después de 13 años, Universidad de Chile vuelve a meterse en una semifinal de torneos Conmebol, luego de su agónico triunfo ante Alianza Limapara quedar entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana.

Ante un vacío Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo, el Romántico Viajero consiguió la hazaña gracias a los goles de Lucas Assadi (5′) y Javier Altamirano (51′), mientras que el descuento peruano fue de Eryc Castillo (64′).

A raíz de su actuación en el puerto “pirata”, la Conmebolrealizó un contundente elogio para el futbolista de la U, especialmente por la anotación que pavimentó el camino hacia una histórica semifinal de la Sudamericana.

El contundente elogio de Conmebol a figura de la U

La referencia desde el ente rector del fútbol sudamericano fue para el oriundo de Talcahuano, a quien destacaron por su espectacular anotación en el minuto 51 del encuentro, en el segundo remate al arco que realizó el cuadro azul en el juego.

“Lo mejor del partido: el golazo de Javier Altamirano para la clasificación de Universidad de Chile”, fue el posteo que realizó la Conmebol al mostrar la anotación del ’19’, acción que fue electa además como la mejor jugada del lance.

¿Cuánto pagarán los azules por Altamirano?

El contundente elogio desde la organización de la Copa Sudamericana llegó en un momento preciso, pues tras el cotejo en Coquimbo, Michael Clark, presidente de Azul Azul, confirmó que comprarán a Estudiantes de La Plata, el pase del mediocampista de 26 años.

“Nosotros teníamos una opción de compra por el 50% del pase y la ejercimos. Ya es jugador de la U”, afirmó el dirigente sobre Altamirano, donde pagarán al cuadro argentino cerca de US$1.5 millones de dólares para hacerse de sus servicios.

Los números del “Otaku” en 2025

Entre torneos locales e internacionales, el volante suma un total de 2.186 minutos en cancha durante 34 encuentros, en los que registra siete goles y tres asistencias, además de recibir seis tarjetas amarillas y una expulsión.

