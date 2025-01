Universidad de Chile sigue en búsqueda de refuerzos para el 2025. Hasta el momento Gustavo Álvarez tiene confirmados a Julian Alfaro y Gonzalo Montes. Pero todavía necesita referentes en el ataque.

La salida del Chorri Palacios y Luciano Pons, habilitan dos cupos para Azul Azul. La primera opción es un viejo conocido como Octavio Rivero. El uruguayo cumple con los requisitos necesario y además tiene el respaldo del cuerpo técnico.

El problema es el millonario monto que exige Barcelona SC. El elenco de Guayaquil pide al menos 3 millones de dólares, lo que se aleja del presupuesto del Romántico Viajero. Pero el charrúa decidió intervenir y presiona a la dirigencia por su salida. A tal punto que no se presentó a la pretemporada en Manta con el plantel estelar.

La ácida crítica contra Octavio Rivero

Esta medida desató diversas críticas contra el ex delantero de Colo Colo. Incluso el periodista y empresario Vito Muñoz reveló la maniobra que planea para salir del Barcelona.

Octavio Rivero tiene pasado en Colo Colo y ahora podría ser nuevo jugador de la U

“Sí no viajó porque el representante le ha llenado la cabeza de estupideces. Rivero que está al día con su sueldo, salvo un premio de ocho mil dólares que se le adeuda. Apenas está conflictiva Universidad de Chile ha ofertado 250 mil dólares. ¿Qué creerán? Que acá se están muriendo de hambre para ofrecer migajas”, lamentó en el programa Fútbol 17.

Pero don Vito no se quedó ahí y recalcó que “Riveiro” no saldrá del Barza ecuatoriano si no se paga la cifra que se exige por su carta. “No se aceptan ofertas peseteras. Si quieren el pase de Rivero son 3 millones de dólares ahora ya. Si no que busquen a otro. Pero Rivero poniéndose en un plano rebelde no conseguirá nada. Lo único que va a conseguir es que lo manden en un taxi a Manta”, sentenció.