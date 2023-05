Universidad de Chile no levanta cabeza en este Campeonato Nacional 2023. Los azueles entraron a un preocupante espiral de irregularidad y ayer apenas empataron sin goles en un discretísimo partido ante Cobresal en condición de local en el Estadio Santa Laura.

Más allá del rendimiento grupal de los jugadores, lo ofrecido por Darío Osorio, de quien se espera mucho y se fue expulsado por una torpe doble tarjera amarilla, es algo que está preocupando de sobremanera a la familia azul.

En charla con RedGol César Vaccia afirmó en torno al atacante que “uno puede hacer interpretaciones, que viene saliendo de una lesión o que le falta fútbol. A lo mejor no se siente con la confianza necesaria. Yo creo que hay que preocuparse, porque es un jugador de mucha proyección”.

“Falta un trabajo psicológico. Es un chico que del que se habla mucho de una posible venta al extranjero y hay cabros que por ahí se marean un poco con esas situaciones. La gente de la U debería tener un psicólogo especial a Osorio y también a Assadi”, agregó Cristián Olguín.

Otro que contestó el llamado de RedGol fue Roberto Reynero, quien declaró que “son cabros que por ahí pierden la cabeza. Ellos no te van a ganar un campeonato, te van a ganar un partido. Hay que aterrizarlo, porque el camino que está tomando no le conviene, ese de creerse figura. No le ha ganado a nadie. Hay que ponerle a alguien que lo guíe, porque esa expulsión no puede ser”.

Por su parte Marcos González opinó que “para mí Osorio necesita más compañía y liberarlo un poco más de defender en el equipo. Las dos amarillas son bien puestas, pero creo que la segunda se da porque se encuentra en una situación donde él durante toda su preparación no se encontró, que es estar en funciones más defensivas que ofensivas”.

“Eso te genera estímulos diferentes, porque tienes que hacer cosas que antes no hacías. Él está aprendiendo a lidiar con situaciones distintas en el juego, que por ahí en cadetes no tuvo oportunidades de practicarlas”, agregó el ex defensor.

En tanto Carlos Ramos sostuvo que “Osorio es un buen jugador, pero un buen jugador debe estar un sistema donde pueda destacar. La U está jugando al pelotazo largo, no está construyendo ni armando combinaciones. Se defiende bien, y eso es mérito del entrenador, pero está en deuda la parte la parte ofensiva y eso lo sufre Osorio”.

“Son chicos distintos con Assadi y para que funcionen deben tener compañeros que estén en la misma sintonía y que jueguen el mismo fútbol. Para mi Osorio debería jugar más arriba, donde puede hacer daño, porque tiene zancada larga y un ritmo distinto al común del fútbol chileno. Es cierto, le falta ser más constante, pero en el uno contra uno siempre te va a ganar”, agregó.

Para finalizar Cristián Castañeda afirmó que “se le exige mucho a los cabros chicos y no se les puede exigir más. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que Darío Osorio saque el equipo adelante? Es normal que esto pase, porque además no está Assadi, que por ahí le puede ayudar a cumplir ciertas expectativas”.

“Es normal que los cabros chicos de repente tengan un bajón. Parten como avión y después se van quedar, pero después van retomando el nivel. Explotan rápido y mientras más se espera de ellos, menos rinden”, concluyó.