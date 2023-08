Restando cuatro semanas para que se cierre el mercado de pases en Europa, todo parece indicar que Darío Osorio no se moverá de Universidad de Chile, pese al interés que habría por el delantero de 19 años.

De hecho, en un momento se mencionó que si el nacido en Hijuelas no era vendido, el cuadro azul no podía traer refuerzos, algo que no ocurrió con el arribo de Vicente Fernández.

Ahora, ¿existieron ofertas concretas por Darío Osorio? La respuesta, según dijo Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura, quien entregó con detalles cuáles fueron las propuestas que Universidad de Chile rechazó.

Las tres ofertas que la U rechazó por Osorio

El primero que mencionó el periodista fue el Wolverhampton, de la Premier League inglesa, que le ofreció al Romántico Viajero cerca de 5.7 millones de euros.

El segundo equipo al cual la U le dijo “no” por Osorio fue al Red Bull Bragantino, de Brasil, quien puso sobre la mesa 3.5 millones de euros, en ofertas que hoy lamentan no haber aceptado.

Pero el caso más curioso fue el del AC Milan italiano, quien ofertó cuatro millones de euros por su pase, ya que fue el propio jugador quien rechazó la propuesta.