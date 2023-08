Jorge Valdivia utilizó su espacio de panelista en el programa F90 de ESPN para referirse a dos de los más grandes talentos que tiene hoy por hoy el fútbol chileno: Damián Pizarro y Darío Osorio.

Tanto el jugador de Colo Colo como el de Universidad de Chile son las máximas promesas que tiene el balompié criollo, pero el Mago cree que hay un factor muy importante para ubicar a uno sobre otro.

Jorge Valdivia: “Veo a Pizarro y Osorio distintos psicológicamente”

“Lo veo distinto a Pizarro en relación a Osorio, de la cabeza, psicológicamente. Él supo aguantar las críticas del medio en general y del hincha colocolino por su falta de gol“, lanzó de entrada.

Tras eso, Jorge Valdivia dispara contra el de la U. “Distinto es Osorio, que no pudo bancarse que haya sido decepción en el Sudamericano Sub 20, no tiene continuidad en la U“, pero fue interrumpido por Marcelo Barticciotto.

“No pero a Osorio lo sacaron, Jorge. No es que Osorio no juegue porque lo sacó el técnico“, acotó el también ídolo albo. Pero el otrora 10 de la Roja, fiel a su estilo, responde de inmediato: “¿Y juega bien cuando juega?“, apuntó con todo.

“No, pero un nueve de Colo Colo que no hace goles también es difícil mantenerlo”, contestó Barti. “Pero es distinto, Pizarro no hace goles pero te entrega otras cosas, Osorio no te entrega nada“, siguió Valdivia.

Barti nuevamente mete la cuchara: “Lo que tuvo Pizarro es que el técnico lo bancó, porque lo podría haber sacado con el argumento de que el nueve de Colo Colo no hace goles, y Osorio en este equipo de la U quizás podría estar jugando“.

“Pero en lo futbolístico no responde cuando le ha tocado jugar, yo digo que Pizarro psicológicamente está más preparado que Osorio“, contestó el Mago para cerrar.

La discusión del Mago y Barticciotto: