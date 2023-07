Jorge Valdivia: “Si yo fuese Damián Pizarro le diría a Quinteros que no me quiero ir”

Damián Pizarro está en el centro de la noticia en Colo Colo producto del camión de plata que están dispuesto a pagar por él. El delantero formado en casa es seguido de cerca por el fútbol de Bélgica y algunos ya se la juegan en decir que esta semana la operación podría cerrarse.

Uno que analizó este posible movimiento de mercado fue Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio afirmó que el atacante debe esperar a que lleguen los goles para optar a una liga mejor.

“Ojalá que en Blanco y Negro no estén pensando en el negocio. Si yo fuese Damián Pizarro le diría a Gustavo Quinteros ‘por favor, no quiero irme’. Para ByN sería un tremendo negocio, porque es un chico en el que casi no invertiste nada y ya hay un sondeo de siete palos verdes. Negocio redondo”, afirmó el Mago.

En ese sentido el ex volante sostuvo que “Pizarro puede y va a crecer todavía. Los goles van a llegar y estoy seguro que en el futuro la oferta no será desde Bélgica. Será desde España, Italia o Inglaterra. O sino, dar el salto a Argentina o Brasil y después partir al viejo continente”.

Sobre la falta que gol que aqueja al atacante, el ex albo declaró que “no hay que cargarle tanto la mano a Pizarro por la cantidad de goles que tiene Colo Colo, sino de sus propias situaciones de gol. Quinteros se inclinó por él, por sobre Benegas y Lezcano, porque aguanta el balón y le da tiempo a los demás jugadores para llegar a posición de ataque”.

“Pizarro es el mejor jugador que tiene Colo Colo”

“Pizarro ya no está instalado en el centro, sino que también sale de ahí a las diagonales, algo que hacía en su momento Lucero a las espaldas de los centrales. Es el que más cosas entrega. Hasta el momento sólo le he visto un partido malo, que fue ante Ñublense. Es por ahora el mejor jugador que tiene Colo Colo”, agregó.

Para cerrar, Valdivia dejó en claro que “si lo están viendo de afuera es porque algo tiene. Gustavo Quinteros no estaba tan equivocado al darle la titularidad”.

Damián Pizarro ha jugado 20 partidos oficiales en esta temporada 2023, anotando dos goles y entregando cinco asistencias en 1.522 minutos de juego. ¿Mejorarán estos números en caso de quedarse en el Cacique?