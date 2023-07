Damián Pizarro es uno de los altos valores formados en casa que actualmente está en Colo Colo. Pese a su falta de gol, el delantero ha mostrado cualidades que se venden bien al extranjero, algo que en la dirigencia de Blanco y Negro esperan aprovechar bien.

Sin embargo, al parecer en la concesionaria están tirando el tejo pasado pensando en una venta del atacante, algo similar a lo que ya pasó en Universidad de Chile con Darío Osorio.

Esto fue abordado por el periodista Jorge “Coke” Hevia en redes sociales, quien señaló que el Cacique rechazó una importante oferta desde Bélgica. ¿La razón? Porque piensan vender a Pizarro en, y lean bien, diez millones de dólares.

“¿Se acuerdan del Union Saint-Gilloise por Damián Pizarro? Hay una oferta altísima para Blanco y Negro me comentan desde Bélgica, al estilo Darío Osorio, pero quieren 10 verdes en Blanco y Negro. Yo no entiendo la verdad. Seguiré reporteando. Parte del directorio de ByN no puede creerlo”, publicó el comunicador el Twitter.

Pablo Solari se fue de Colo Colo por menos

La cifra parece altísima, sobre todo considerando lo que recibió Colo Colo, por ejemplo, cuando vendió a Pablo Solari a River Plate. El cuadro argentino puso sobre la mesa unos cinco millones de dólares para quedarse con el Pibe.

¿La diferencia entre Pizarro y Solari? Pues demasiadas. El argentino se fue ganando una Copa Chile, una Supercopa y anotado goles en Copa Libertadores y Sudamericana, hitos que el formado en casa todavía no logra.

Damián Pizarro ha jugado un total de 19 partidos con el primer equipo de Colo Colo, anotando sólo dos goles y entregando cuatro asistencias. Habrá que ver si estos números mejoran y de si en el Cacique son capaces de venderlo por esos diez millones de dólares que esperan.