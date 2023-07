Damián Pizarro irrumpió en los últimos meses en Colo Colo y es una de las promesas del fútbol chileno. Demuestra en cada partido tener grandes condiciones, aunque aún le falta pulir un tema fundamental para cualquier delantero: la falta de gol.

Constantemente recibe críticas porque falla mucho frente a los arqueros, aunque en el Cacique le piden estar tranquilo pues es un asunto que irá mejorando día a día, debido a que recién tiene 18 años.

Por eso tanto el club como el futbolista están trabajando en el finiquito, detalles que dio Damián luego del partido contra O’Higgins, donde al menos pudo anotar un gol de penal.

“Sigo entrenando en la semana la definición, siento que me falta un poco”, confesó en conversación con TNT Sports, aunque no se desespera por no haber anotado más goles esta temporada.

“Debo tener un poco más de tranquilidad y listo. Para eso me quedo siempre con el profe Walter (Lemma), diez o quince minutos”, explicó sobre la mejora que busca en su juego.

De hecho manifestó que para que tenga mayor dificultad el trabajo, no se queda solo frente al arco. “Me colocan un defensor y empezamos a rematar”, fue lo que comentó el delantero formado en las divisiones inferiores de Universidad de Chile.

También comentó que no solamente se esfuerza en ser un goleador, sino que trata de que se juego sea completo. “He mejorado mucho en las descargas, en leer más el juego”, dijo sobre lo que está aprendiendo en sus primeros meses como profesiona.

Pizarro tendrá este martes el desafío de ser el centrodelantero de Colo Colo en Brasil, en el encuentor de vuelta por el repechaje de Copa Sudamericana, donde los albos enfrentarán a América Mineiro con la ventaja de 2-1 conseguida en el Monumental.