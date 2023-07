Una de las grandes apariciones en Colo Colo este año es la de Damián Pizarro, delantero que con 18 años le quitó el puesto a experimentados como Leandro Benegas y Darío Lezcano. El problema es que el joven apenas lleva un gol este año en partidos oficiales, por lo que recibe cuestionamientos.

En el programa de Youtube Media Punta, Gustavo Quinteros analizó el caso de este ariete asegurando que no está del todo cómodo por los comentarios que recibe, lo que le pasa la cuenta cuando salta a la cancha.

“El chico está jugando presionado. No por nosotros (cuerpo técnico), porque yo le hablo siempre lo mismo, pero por ustedes (los periodistas)”, manifestó el estratega del Popular.

Agregó que se debe tener en consideración que “es muy chico y está jugando Copa Libertadores en un club muy grande. Para que la gente entienda: si comparas al Colo Colo del 2018 que llegó a cuartos de final de la Copa, los delanteros eran Lucas Barrios y Paredes, no habían jugadores de 20 años”.

Agregó el DT que “ahora jugamos con 5 o 6 jóvenes contra Boca Juniors en la Bombonera, pero ese proyecto en uno o dos años debe dar frutos”.

El salto al exterior

Quinteros confesó además que los colocolinos no verán mucho tiempo más a Damián Pizarro en el Monumental, por las condiciones que muestra todos los partidos. “Será vendido en cualquier momento, pronto. Recién cumplió 18 años y ha demostrado mucho”, manifestó.

El ex seleccionador de Bolivia comentó además que “no tenemos un gran equipo, el equipo no juega muy bien como el año pasado, pero Damián ha generado un montón de situaciones por sí solo. Lamentablemente no pudo concretar esas posibilidades”.