El segundo refuerzo de Colo Colo ya está en Chile. Pablo Parra, ex Cobreloa, Curicó Unido y Universidad de Chile, arribó a nuestro país desde México en horas de esta mañana para ser el nuevo jugador del Cacique para lo que resta de esta temporada 2023.

Proveniente del Puebla, el atacante chileno entregó unas pocas palabras a los medios presentes en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, donde afirmó que “es un desafío hermoso venir a Colo Colo, muy lindo, de verdad que sí“.

“Estoy Muy feliz, contento”, respondió el jugador sobre lo que siente al volver a Chile. Luego, al ser consultado sobre si se esperaba regresar al país para jugar por el Popular, sostuvo que “no, no, no me lo esperaba“.

Por último, sobre si ha conversado con Gustavo Quinteros o alguien del Club, Parra que “no he hablado con nadie de Colo Colo, solamente llego”.

El atacante viene de tener muy poca continuidad en el fútbol mexicano, donde lamentablemente las lesiones no le permitieron brillar en la primera mitad del año con el Puebla. Jugó su úlitmo partido el pasado 18 de febrero, disputando 80 minutos en la derrota 3-1 ante Cruz Azul.

Pese a este preocupante antecedente, Pablo Parra ya está habilitado para poder jugar con la camiseta de Colo Colo, ya que tras pasar los exámenes médicos fue inscrito de forma rauda esta semana en la ANFP. ¿Cuándo se producirá su debut con la alba?