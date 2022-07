Históricos de Colo Colo aplauden la venta de Pablo Solari a River Plate: "Las ofertas que lleguen no van a ser mejores"

Pablo Solari seguirá su carrera en River Plate, luego de que el elenco Millonario realizara una oferta que fuera imposible de rechazar tanto para el jugador como para Colo Colo, que deja partir a la gran figura que tuvo en el último tiempo.

La oferta bordea los 5 millones de dólares por el 60% del pase, dinero que en el Cacique consideraron suficiente por lo que están afinando los detalles para sellar la venta, lo que fue abordado en Redgol por históricos del Popular.

Cristián Saavedra, ex goleador de los albos y ayudante de Claudio Borghi el 2006-2007, comentó que "las ofertas que lleguen no van a ser más que esa. El jugador va a crecer, estará en un equipo grande y peleará copas internacionales, como la Libertadores. Será beneficioso para el jugador, pero no tanto para Colo Colo".

Agrega que Gustavo Quinteros "ahora tendrá que jugársela por los de la casa. Ojalá sea así, cuando estuvimos en Colo Colo estuvimos con jugadores de casa y peleamos campeonatos, hay que atreverse, así logrará más cosas".

En tanto Mario Galindo, un gran lateral colocolino en los 70 y 80, indicó que "me parece bien, no tiene nada internacional por ahora Colo Colo para disputar, es un buen momento. Es buen dinero, Colo Colo no juega copas. Lo que sí es que debe proyectar más juveniles de su camada. Ahora que juegue más Joan Cruz, que tiene condiciones".

Para Severino Vasconcelos, el salto es muy importante para el Pibe Solari. "El cabro es rápido y estará mejor que acá. Es River Plate, es diferente el rendimiento ahí. Estará jugando buenos torneos", comenta en su inconfundible portuñol.