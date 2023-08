Brayan Cortés volvió al arco de Colo Colo en medio de la rotación de la portería con Fernando De Paul y lo hizo a gran nivel. Fue victoria del Cacique ante Palestino por Copa Chile en un problema de esos positivos para Gustavo Quinteros.

De Paul y Cortés muestran alto rendimiento y el DT aún no se decide tras la salida del iquiqueño, con el DT de Colo Colo manteniendo la rotación. En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño analiza y lanza “teorías de la conspiración” sobre el futuro del arco en los albos.

“¿Quién jugó en Chillán? Cortés. ¿Quién jugó el partido siguiente? De Paul, contra Huachipato. Ahora jugó Cortés. Entonces no existe rotación ni eso de dos partidos para uno, tres partidos para otro. ¿No eran tres, dos, uno y uno? Eso ya es chacota. Cuando es rotación es cada dos o tres, pero ahora es como se le para la pluma a Quinteros”, dijo Caamaño.

El periodista agrega que “no existe hoy una lógica. Jugó uno, dos, después tres, después jugó uno, después el otro. Los está haciendo jugar de acuerdo a lo que él entiende”.

El partido que viene

Colo Colo debe enfrentar este domingo a Everton como visita. Caamaño considera que este duelo puede marcar el destino y el nombre de quién se queda definitivamente con la titularidad en el arco del Cacique.

“Yo creo que si el fin de semana juega De Paul, definitivamente el 1 es De Paul. ¿Por qué lo digo? Lo grafico así: el partido más importante en Brasil lo jugó De Paul… los dos partidos contra América Mineiro. Y los partidos del campeonato, salvo el de Chillán, los jugó De Paul. Este fin de semana, si juega De Paul, queda claro que el arquero 1 de Colo Colo es él. Si juega Cortés, le torció la mano a Quinteros”, sostiene.

Caamaño sentencia que “de otra manera no se entiende esta lógica de uno, dos… no. Si quieres jugar tres y tres, dos y dos, pero esta lógica, de uno, uno, uno. Entonces no es rotación y tampoco se entiende eso de que le quiero dar una cantidad de partidos a cada uno. Para mí hoy el 1 de Colo Colo es De Paul, si juega el domingo Cortés, pasa a ser el 1 y va a jugar los partidos importantes del Campeonato Nacional y De Paul Copa Chile”.