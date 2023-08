Colo Colo derrotó por 1-0 a Palestino por la fase región de la Zona Centro Norte y se metió a la final en un partido complicado para el Cacique. Los albos contaron con el regreso de Brayan Cortés en el arco y el iquiqueño fue fundamental y héroe para salvar la victoria, esto en medio de la rotación con Fernando De Paul.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez discrepó con el entrenador Gustavo Quinteros y muy sincero sostuvo que a su juicio, Brayan Cortés debería volver ya como el titular en el arco de Colo Colo y cortar con los cambios.

“Independiente de lo que diga don Gustavo Quinteros, que es el dueño de la pelota, para mí lejos Cortés es el titular de Colo Colo. Que no lo ponga ya es problema de él, pero para mí sigue siendo Brayan el que le da el jugar con los pies. El otro día fue un buen líbero y le dio salida al equipo”, dijo el ex delantero.

Yáñez añadió que “De Paul ha respondido de manera notable, pero para mí el 1 es lejos Cortés. No me voy a meter en la decisión de Quinteros, no quiero entrar en esa dinámica, pero para mí debería ser Cortés el titular y dejar de lado la rotación. Para mí. Después de la macana que se mandó el chico Cortés, que está pagando la desconfianza que tiene Quinteros, Para mí lejos Cortés es el mejor arquero, es arquero de selección, pero don Gustavo es el que decide”.

Patricio Yáñez sentenció que “cuando Quinteros lo saca a Cortés, no lo hace por nivel, lo quita por una indisciplina grave. Sabemos nosotros, no lo podemos decir porque no está comprobado, pero es una cuestión grave. Pero no salió por rendimiento”.

El próximo desafío de Colo Colo y Brayan Cortés o Fernando De Paul será este domingo 6 de agosto, contra Everton desde las 15:00 horas en el estadio Sausalito, por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2023.