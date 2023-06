Colo Colo vuelve a la acción este jueves, en un partico crucial como local frente a Deportivo Pereira, por la definición de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Cacique regresa a la cancha tras la derrota ante Boca Juniors en La Bombonera luego de 23 días.

Con el partido contra Unión La Calera por Copa Chile reprogramado, es el duelo contra Pererira el que renace la polémica por la portería. Es que Gustavo Quinteros prepara el once titular con Fernando De Paul en el arco, en desmedro de Brayan Cortés.

“Yo no utilizaría la palabra castigo”, dijo Quinteros en la rueda de prensa consultado por el caso de Brayan Cortés. Además, aseguró que en Chile no hay un arquero mejor que Brayan Cortés. Así y todo, el probable titular es el Tuto.

“¿Cómo no va a estar castigado? La gente entiende por castigo estar separado del plantel. Cuando se castiga en el fútbol se castiga separando del plantel, y cuando lo recuperas o lo reintegras a una nómina o concentración se supone que ya está fuera del castigo y puede competir mano a mano”, alegó Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura.

El periodista agrega que “si fuese ese el caso, por qué Quinteros no es claro de decir ‘hoy De Paul es más que Cortés y a partir de ahora será De Paul el arquero titular’. Pero esto de esconder en sus declaraciones. Por qué le cuesta tanto decir hoy para mí el número uno es De Paul”.

Y el tema selección chilena…

Sobre la misma, Caamaño puntualiza un hecho importante en la situación de Brayan Cortés: la probable suplencia y rotación del arquero en Colo Colo rebota en la Roja, que en septiembre comienza las eliminatorias al Mundial 2026.

“Yo creo que en este caso tan particular, es un caso sensible porque es el arquero, hoy para muchos, el titular de la selección chilena si Bravo no vuelve a ser convocado. Por eso se genera una situación, y la única persona que lo puede aclarar es Quinteros. No Morón, ni Stöhwing ni el propio Cortés ni De Paul. ¡Qué le cuesta! Y uno no le pide explicaciones sólo por la selección chilena, le pide explicaciones también por Colo Colo”, expuso Caamaño.

Cristián Caamaño sentenció que “el partido más importante del semestre es mañana y se supone que tienen que estar los mejores. ¿Juegas con Cortés o De Paul? Con Cortés. No hay dudas, claramente hay una situación que Quinteros no quiere aclarar para blindar esta situación. Y hay un castigo detrás. Nadie deja a su mejor jugador y menos arquero fuera del partido más importante. Fue muy raro, no puedes castigar a un futbolista mandándolo a la banca. O sea, te castigo pero no te castigo. En realidad cuando te necesito te pongo, igual me sirves”.