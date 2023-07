Universidad de Chile sufrió su tercera derrota consecutiva. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino perdió 2-1 contra el colista Magallanes y le permite a La Academia salir del último puesto de la tabla. Los azules salen de la lucha por la punta después de haber alcanzado la cima y nuevamente se llenan de dudas.

En la transmisión de Radio Agricultura, Cristián Caamaño fue muy crítico con el desempeño y la propuesta de Universidad de Chile. El comentarista enciende las alertas por lo que vendrá para el Chuncho.

“Si sacamos el último remate de Leandro Fernández (el gol del descuento), la U no tuvo un remate al arco en todo el partido, en todo el segundo tiempo. Eso te marca la intrascendencia ofensiva de un equipo que, más allá de poner todo lo que tenía en el banquillo, no encontró respuestas”, dijo Caamaño.

El periodista agrega que “a partir de ahí uno se cuestiona si Mauricio Pellegrino podrá dar vuelta la historia. Unos dicen que los dirigentes no le trajeron refuerzos. Está bien, para que peleara el torneo quizás no le trajeron refuerzos, ¿pero no le trajeron refuerzos para pelearle a Magallanes?”.

“¿Qué tiene que pasar para que Pellegrino tome nota de algunas situaciones futbolísticas? Quedó obsoleto el sistema de tres defensores, no está cómodo Luis Casanova, no están cómodos los volantes, falta generación y a partir de ahí uno dice: llegará el momento de mover el árbol y encontrar otra lectura de juego. Y entender qué cosas tiene que mejorar Pellegrino”, complementó el rostro de Deportes en Agricultura.

Cristián Caamaño sentencia que “la U es un equipo que está tambaleando y con la pera frágil. Tendrá que resolverse pronto si es que Pellegrino quiere seguir peleando algo. A estas alturas, por el nivel de juego que muestra Universidad de Chile, incluso está hasta lejos que termine calificado a Copa Sudamericana”.