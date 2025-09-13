Universidad de Chile se alista para disputar la Supercopa ante Colo Colo, programada para la jornada del domingo en el estadio Santa Laura, donde habrá un gran campeón.

Uno de los nombres a tener en cuenta de parte del cuerpo técnico del entrenador Gustavo Álvarez es Lucas Assadi, quien viene haciendo un buena temporada con sus grandes condiciones.

Algo que ha maravillado a Claudio Borghi, donde cree que con sus condiciones lo pueden llevar muy lejos, porque no son normales, algo que ha sabido aprovechar de gran manera en los últimos partidos.

En ese sentido, apunta a que puede llegar a marcar diferencias, lo que la U puede tener como una gran carta para la Supercopa contra Colo Colo, donde necesita de su fútbol.

Lucas Assadi tiene cualidades de grandes del fútbol mundial, según Borghi. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Qué dicen de Lucas Assadi?

Claudio Borghi siempre se ha mostrado admirador del juego de Lucas Assadi en Universidad de Chile, por eso le alegra el buen momento que está viviendo el jugador de los azules.

Fue en El Almanque de Florete donde el ex técnico y actual comentarista deportivo analizó el juego del volante formado en la U: “Me gusta mucho, siempre digo que todo deporte hecho con calidad es bueno y me encanta”.

“Assadi tiene muchas cualidades que no son normales. Hay muchas teorías en el fútbol, a veces un tipo alto es difícil ser hábil porque el centro de gravedad esta muy arriba del piso y coordinar es difícil. Assadi como es chiquito arranca de manera especial”, precisó.

En ese sentido, le pone presión con esas condiciones físicas que otros ya han aprovechado: “Diego Maradona, Messi, entre otros. Riquelme con altura tiene habilitad, entre otros. para qué seguir nombrando”.

