Universidad de Chile

Borghi apunta a la figura de Lucas Assadi para la Supercopa: “Cualidades que no son normales”

Claudio Borghi destaca sus condiciones, donde asegura que puede seguir sacando provecho y ser la gran carta de la U.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Assadi toma protagonismo en la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLucas Assadi toma protagonismo en la U.

Universidad de Chile se alista para disputar la Supercopa ante Colo Colo, programada para la jornada del domingo en el estadio Santa Laura, donde habrá un gran campeón.

Uno de los nombres a tener en cuenta de parte del cuerpo técnico del entrenador Gustavo Álvarez es Lucas Assadi, quien viene haciendo un buena temporada con sus grandes condiciones.

Algo que ha maravillado a Claudio Borghi, donde cree que con sus condiciones lo pueden llevar muy lejos, porque no son normales, algo que ha sabido aprovechar de gran manera en los últimos partidos.

En ese sentido, apunta a que puede llegar a marcar diferencias, lo que la U puede tener como una gran carta para la Supercopa contra Colo Colo, donde necesita de su fútbol.

Lucas Assadi tiene cualidades de grandes del fútbol mundial, según Borghi. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Lucas Assadi se saca la presión antes de la Supercopa: “No me considero líder en el camarín de U de Chile”

¿Qué dicen de Lucas Assadi?

Claudio Borghi siempre se ha mostrado admirador del juego de Lucas Assadi en Universidad de Chile, por eso le alegra el buen momento que está viviendo el jugador de los azules.

Fue en El Almanque de Florete donde el ex técnico y actual comentarista deportivo analizó el juego del volante formado en la U: “Me gusta mucho, siempre digo que todo deporte hecho con calidad es bueno y me encanta”.

“Assadi tiene muchas cualidades que no son normales. Hay muchas teorías en el fútbol, a veces un tipo alto es difícil ser hábil porque el centro de gravedad esta muy arriba del piso y coordinar es difícil. Assadi como es chiquito arranca de manera especial”, precisó.

En ese sentido, le pone presión con esas condiciones físicas que otros ya han aprovechado: “Diego Maradona, Messi, entre otros. Riquelme con altura tiene habilitad, entre otros. para qué seguir nombrando”.

¿Colo Colo o Alianza Lima? Assadi cuenta la verdad de U de Chile y dónde preparan el gran batacazo

Revisa el programa:

