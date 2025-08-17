Álvarez no da descanso a sus jugadores: la formación de U. de Chile contra Audax

U. de Chile vuelve a enfocarse en la Liga de Primera, porque este domingo 17 de agosto enfrenta a Audax Italiano en el Estadio Nacional. Los azules necesitan ganar para acercarse a Coquimbo Unido, el líder absoluto del torneo que le saca seis puntos de diferencia.

En la mente del Bulla también está la definición contra Independiente por la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, pero esto no distrae a Gustavo Álvarez del objetivo del torneo nacional.

Pese a que después debe viajar a Argentina para enfrentar al Rojo en el Estadio Libertadores de América, el DT presentará un equipo titularísimo contra Audax. Esto incluye a los futbolistas que jugaron a mitad de semana, salvo un cambio muy importante.

La gran novedad en la formación del Romántico Viajero es el regreso de Matías Sepúlveda. El damnificado es Felipe Salomoni. Además, el retorno del futbolista que tuvo un frustrado paso al fútbol brasileño implicará un cambio de esquema para el duelo de esta tarde.

Formación de U. de Chile vs Audax Italiano

Con esto, U. de Chile formará contra Audax Italiano con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

El duelo entre azules e itálicos se juega a las 12:30 horas en el Estadio Nacional.