Alianza Lima va con todo ante la U y contará con su gran golpe de mercado en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile llega con la moral en alto para la serie de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, luego de golear a Colo Colo por la Supercopa.

Los azules le dieron un paseo a los albos en Santa Laura, por lo que están con el ánimo por los cielos para abrir la llave con los peruanos este jueves en Lima.

El cuadro Grone, en tanto, no llega bien tras perder el pasado sábado por 4-3 ante Deportivo Garcilaso en calidad de local, con lo que complicó sus opciones en el Torneo de Clausura de la Liga 1.

ver también Filtran la arenga con la que Gustavo Álvarez aleonó a la U de Chile tras la Supercopa: “Este triunfo no significa nada”

Alianza Lima inscribe a su nuevo fichaje para la Copa Sudamericana

Alianza Lima quiere concentrarse en la Copa Sudamericana y en el torneo continental podrá contar con su último fichaje, el seleccionado peruano Pedro Aquino.

El mediocampista llegó en calidad de cedido al cuadro de La Victoria, desde Santos Laguna, y su regreso a la liga peruana fue un gran golpe al mercado local.

Pedro Aquino es el último fichaje de Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

“Alianza Lima entregó la semana pasada su lista de buena fe para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ingresó Pedro Aquino por Erick Noriega”, contó el periodista peruano Germán Cuba.

Pedro Aquino se perfila como titular en Alianza, pero la última palabra la tiene Néstor Gorosito, que ya está pensando en la serie con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

ver también Álvarez le pega un palo a los dirigentes de la U. de Chile por el vuelo a Lima: “Un desgaste mayor”

¿Cuándo y qué hora juegan Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Publicidad