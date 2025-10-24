Johnny Herrera repasó varios capítulos de su exitosa carrera. Una de ellas, fue su fallido traspaso desde Universidad de Chile a uno de los clubes más grandes del mundo.

Samurái Azul tuvo una extensa trayectoria en el fútbol chileno, por clubes como la U, Everton y Audax Italiano. Sin embargo, su gran deuda fue consagrarse en el extranjero. Una situación que pudo cambiar, según contó el propio nacido en Angol.

La truncada partida de Johnny Herrera

Luego de pasar sin éxito por Corinthians en 2006, Johnny Herrera regresó a Chile y poco a poco fue demostrando un gran nivel bajo los tres palos. Fue así como en el 2012, tras ser elegido el mejor arquero de América y luego de la final ante O’Higgins, tenía todo listo para irse a River Plate de Argentina.

“Me ofrecían el Celta, cuando el fútbol español estaba medio quebrado el 2012, Racing medio quebrado, River medio quebrado. Entonces, está bien, acepté River, dije ya, me voy. Pepe Yuraszeck con (Daniel) Passarella agarrándose a puteadas por mí por teléfono”, explicó Herrera a La Cuarta.

Claro que la oferta económica de los Millonarios no era del todo buena. “Me iba a ganar un poco más, pero tenía que tributar en dos países, te descontaban el 40% allá, el 40% acá, entonces salía pa’ atrás. No me fui, me mejoraron el contrato, me quedé y me quedé feliz. Eso muchas veces no se entiende y no se valora. Fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida“, indicó Johnny.

Finalmente, Herrera siguió en Universidad de Chile y conquistó cinco títulos más. Sin embargo, queda la pregunta de cómo habría sido su paso por River Plate. Si bien los Millonarios venían regresando de segunda división en el 2012, al tiempo después iniciaron uno de los ciclos más ganadores de su historia.

“El mejor equipo al que pude llegar fue River. Va (Marcelo) Barovero y al año salen campeones, después de la Libertadores. Y Barovero era el segundo arquero de Vélez, una cosa así”, cerró Johnny Cristián Herrera.