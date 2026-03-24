Universidad Católica cuenta los días para su esperado debut en esta Copa Libertadores 2026. Los cruzados recibirán a Boca Juniors el próximo martes 7 de abril, en lo que será su primer partido en el complejo Grupo D que le tocó en la cinta continental.

De cara a este importante compromiso, en el medio ya está siendo tema de debate la posibilidad de recibir o no a los hinchas del cuadro xeneize en el remozado recinto precordillerano.

Y es que tanto en Chile como en Argentina la parcialidad visitante está cada vez más afuera de los diferentes estadios. Sin embargo, al ser un torneo de la Conmebol, la situación varía un poco, algo que en Cruzados ya están trabajando.

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¿Universidad Católica recibe a Boca con sus hinchas?

De acuerdo a información entregada por el sitio BolaVip Chile, la dirigencia de Católica dio el visto bueno para que unos 450 hinchas de Boca Juniors puedan decir presente en el Claro Arena. Y ojo, que la posibilidad de que ese número aumente podría darse si las condiciones de seguridad así lo permiten.

Universidad Católica quiere una fiesta en el Claro Arena para recibir a Boca Juniors. | Foto: Photosport.

“Actualmente, la decisión final está siendo evaluada por las autoridades de seguridad, quienes revisan protocolos, logística y medidas preventivas para garantizar la tranquilidad dentro y fuera del estadio”, detalló el mencionado medio.

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Si llega a aprobarse que los hinchas de Boca puedan decir presente en el Claro Arena, ahí vendría un proceso de coordinación entre Católica, Carabineros y los organismos de seguridad. Se espera que en los próximos días se entregue información oficial al respecto.

Universidad Católica vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026: Día y horario

Cruzados y argentinos se verán las caras en el Claro Arena el próximo martes 7 de abril a las 20:30 hora de Chile.

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En síntesis

Universidad Católica debutará en la Copa Libertadores ante Boca Juniors el martes 7 de abril

La directiva de Universidad Católica autorizó la presencia de 450 hinchas de Boca Juniors en el Claro Arena.

La presencia de la hinchada visitante depende de la aprobación de las autoridades de seguridad.

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