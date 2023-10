El Tribunal de Disciplina tomó cartas en el asunto por el comportamiento de la UC en el clásico ante Colo Colo y después del partido. Nico Núñez, el DT del equipo Cruzado, criticó con dureza el arbitraje de Felipe González. Y hubo dos jugadores que estuvieron implicados en la sesión del ente sancionador.

Uno fue Gary Kagelmacher, quien fue expulsado por doble amonestación al intentar perder tiempo en la reanudación del juego. Según la resolución de la Primera Sala, el experimentado defensor uruguayo recibió un partido de suspensión. Así las cosas, se perderá la visita a O’Higgins de Rancagua en la 26° fecha del Campeonato Nacional 2023.

Otro que apareció nombrado fue Alfonso Parot, quien fue consignado en el informe del réferi. Por eso mismo, el zaguero zurdo de Universidad Católica fue citado a declarar, aunque no tendrá problemas para estar en el duelo frente al Capo de Provincia.

Lo mismo corre para Nicolás Núñez, quien por ahora zafó. De todas formas, el adiestrador fue llamado al orden por el Presidente de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, Roberto Tobar. El DT de 38 años no tiene problemas. Al menos no todavía.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó algunas decisiones con dos jugadores de la UC. Pero no pudo hacer lo mismo con el Nico Núñez. Pese a las declaraciones que dio el entrenador de la Franja, con las que acusó a Felipe González de tener cierta herida por su pasado en la Católica.

Pero por ahora no hubo una denuncia de la Comisión de Árbitros en contra del ex adiestrador de Magallanes. Por esa misma razón, el organismo que sanciona en el fútbol chileno no puede actuar de oficio en ese caso. Eso sí, Núñez está lejos de ser el primero que vierte reclamos a través de la prensa.

Otro que afrontó una situación similar fue Gustavo Quinteros, precisamente después de un duelo contra la Academia en la Supercopa 2023. Las críticas al árbitro Fernando Véjar le costaron dos fechas de suspensión al entrenador de Colo Colo.

Lo propio pasó con Ronald Fuentes, quien en varias ocasiones ha vertido cuestionamientos contra el VAR y su manera de funcionar. Eso sí, en el caso del DT de Unión Española, se determinó archivar el caso. No hubo sanción. ¿Pasará lo mismo con Nicolás Núñez? El tiempo dirá si la Comisión de Árbitros decide hacer la denuncia.

¿Cuándo juega la UC ante O’Higgins en el Campeonato Nacional 2023?

Universidad Católica visitará el estadio El Teniente para jugar ante O’Higgins de Rancagua el sábado 7 de octubre a contar de las 15 horas.

¿En qué lugar de la tabla marcha Universidad Católica?

La UC se ubica en el 8° lugar del Campeonato Nacional 2023 al cabo de 25 partidos. Por el momento está fuera de clasificación a torneos internacionales.