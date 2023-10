La dura crítica de Nicolás Núñez, técnico de Universidad Católica, en contra del árbitro Felipe González, por su labor en la derrota con Colo Colo, no pasó percibida para el líder de los jueves en Chile, Roberto Tobar.

En su charla con Radio Cooperativa, el presidente de la Comisión Arbitral criticó la actitud del DT cruzado, quien acusó al juez central del Clásico 184 que “tiene resentimiento quizás de haber pertenecido a este club y no seguir participando”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Qué dijo Tobar por dichos de Nico Núñez?

Junto con admitir que “conozco bastante a Nicolás Núñez, me tocó dirigirlo cuando jugaba y después lo vi como técnico”, el ex juez internacional no ocultó su molestia por las palabras del estratega de la UC.

“Sus declaraciones fueron totalmente desafortunadas. Yo sé que estaba caliente, pero claramente no aporta nada a lo que es el desarrollo del fútbol y el arbitraje”, agrega Roberto Tobar.

Pero no fue todo, porque además hizo un llamado a Núñez para que se desdiga de tales dichos, a riesgo de ser castigado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, por su ataque al árbitro del Clásico.

“Espero que pueda evaluar su comentario y reconsidere lo que habló sobre Felipe González”, sentencia Tobar.

¿Cuál es el próximo partido donde aparecerá Felipe González?

Será el cuarto árbitro en la revancha de una de las semifinales de la Copa Sudamericana: Piero Maza será el juez central del duelo entre Defensa y Justicia de Argentina y Liga de Quito de Ecuador, que tiene un 3-0 de ventaja en el marcador global. Se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez, en Buenos Aires.