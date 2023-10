Roberto Tobar tuvo que dar algunas explicaciones en torno al arbitraje de Felipe González, particularmente el golpe que le dio el Torta Opazo a Clemente Montes. Colo Colo venció sobre la hora por 2-1 a la Universidad Católica, que hizo varios descargos por el rol que cumplió el juez central.

“Se consolida una visión crítica como la de ayer. Fue un arbitraje totalmente cargado”, apuntó Juan Tagle, presidente de Cruzados SADP. Y el presidente de la Comisión de Árbitros salió al paso del sinfín de cuestionamientos que recibió el equipo referil.

Tobar conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y le contabilizó una buena y una mala a González. “En el codazo hay dos contactos del brazo de Opazo en el rostro de Montes. Se vio que era infracción de amonestación clara por ser temeraria”, explicó el mandamás del referato nacional.

“El VAR se da cuenta que los dos son al límite pero no está sobre la línea ni adentro del área. Se observa claramente que son afuera los contactos”, apuntó Roberto Tobar. Es decir, según eso, el equipo referil resolvió positivamente no cobrar penal a favor de los Cruzados.

Roberto Tobar le dio la derecha a Felipe González por no cobrar penal tras el golpe de Óscar Opazo. Pero le marcó el error al no expulsar al carrilero derecho que alineó Gustavo Quinteros en Colo Colo.

“Lamentablemente no ve la infracción, pero era tiro libre y amonestación”, afirmó el otrora juez FIFA en su rol de presidente de la Comisión de Árbitros. Por cierto, explicó por qué el VAR no intercedió para expulsar al Torta, quien en los 79′ le dejó su lugar a Agustín Bouzat.

Ante eso, aseguró que “El VAR no puede entrar, no puede llamar, porque no es penal. Pudo llamar si malograba ocasión de gol, pero no es penal ni juego brusco grave”. Eso sí, Opazo tenía tarjeta amarilla cuando le propinó ese foul a Montes en la hora de juego.

¿Cuál es el próximo partido donde aparecerá Felipe González?

Felipe González será el cuarto árbitro en la revancha de una de las semifinales de la Copa Sudamericana: Piero Maza será el juez central del duelo entre Defensa y Justicia de Argentina y Liga de Quito de Ecuador, que tiene un 3-0 de ventaja en el marcador global. Se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez, en Buenos Aires.

¿En qué puestos de la tabla quedaron Colo Colo y la UC en el Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo quedó en el 3° puesto, mientras que Universidad Católica marcha en el 8° lugar al cabo de 25 fechas disputadas.