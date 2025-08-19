La UC sorprendió a todos cuando fichó a un puntero izquierdo de uno de los clubes más grandes de Uruguay. Corría el año 2011, específicamente en la última semana de julio, cuando los Cruzados desembolsaron casi un millón de dólares para quedarse con la mitad de su pase.

Luego de verlo en Peñarol, Universidad Católica anunció la contratación de Matías Mier, quien con sólo 20 años llegó como una apuesta importante de la gerencia deportiva encabezada por José María Buljubasich. Eso sí, la inversión no fue del todo saldada por su rendimiento.

Mier contabilizó 75 partidos jugados con la Franja. Anotó 17 goles y regaló cinco asistencias luego de 2 mil 512 minutos de acción. Hoy en día, el Mati tiene 35 años y milita en River Plate de Uruguay, donde el pasado fin de semana fue objeto de una polémica por una foto que se viralizó.

Matías Mier celebra uno de sus goles en la Católica. (MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT).

En la imagen, se apreciaba a Mati Mier muy fuera de forma física. Algo de lo que salió al paso públicamente en una entrevista radial. “Son unos hijos de su madre. Ni los hinchas de River te respetan, ese lado era de River todavía”, dijo el montevideano en un diálogo con El Espectador Deportes.

“Creo que está un poco editado, no sé. La vi ahí, me reí porque es muy fácil sacar una foto de afuera. Es más, el que sacó la foto debe estar 10 veces más gordo que yo”, fue la desafiante frase que lanzó Matías Mier ante esa instantánea. El charrúa también defendió en Chile la camiseta de Santiago Wanderers.

Matías Mier festeja un gol ante Colo Colo, que perdió el título ante U de Chile y Justo Villar lo lamenta. (Andres Pina/Photosport).

Matías Mier, el ex UC que defiende su físico en Uruguay: “¿Te parece que…”

Varios años después de su experiencia en la UC, Matías Mier tuvo que defender su estado de forma en Uruguay. Todo por una fotografía que dio vueltas en las redes sociales. Algo que desmintió de manera tajante con una pregunta retórica alusiva a su ex director técnico.

“Si estuviera fuera de forma, ¿te parece que Julio (Ribas) me va a dejar jugar conociéndolo? Me da risa”, manifestó Mier en el citado medio. Por cierto, el entrenador fue destituido a los días del encuentro ante el Montevideo City Torque, que el Darsenero perdió por 2-0 como local.

Por eso mismo, suman apenas un punto en tres duelos del Torneo Apertura 2025. “Son personas que se esconden detrás de una pantalla, hacen polémica y se hacen famosos por una foto que no me va, no me quita ni nada”, expuso Matías Mier, quien de todas formas se dio el tiempo para contestarle a sus críticos mediante una entrevista.

