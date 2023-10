Nicolás Núñez, DT de Universidad Católica no quedó contento con la derrota en el último minuto ante Colo Colo. No tanto por el malestar que puede generar una caída de esta manera, sino más bien por el arbitraje, considerado poco ecuánime.

El técnico precordillerano salió a reclamar por la situación y criticó directamente el arbitraje de Felipe González. “Hay frustración y emociones que me pueden traicionar, pero es evidente que hay muchas cosas que nos molestan. Sobre todo, por la injusticia, porque hoy el árbitro no nos midió con la misma vara”, partió diciendo Nicolás Núñez, quien dentro de sus reclamos citó la expulsión de Kagelmacher.

“La expulsión nos condicionó, porque tuvimos que empezar a defender mucho más atrás. No hubo un silbato que advirtiera a Kagelmacher, al menos yo no lo escuché. A Clemente le metieron un manotazo en la cara, claramente, y ni siquiera fueron al VAR”, advirtió el DT de la UC, ofuscado.

“Este mismo árbitro no nos cobró un penal ante Audax y su jefe, la máxima autoridad arbitral, lo salió a criticar. Es como evidente que hay algo personal con él. Frustración, resentimiento, quizás, por haber pertenecido a este club (Universidad Católica) y no haber seguido. No sé, uno imagina cosas. No hay certezas, pero es evidente”, analizó polémicamente, el DT cruzado, refiriéndose al pasado del juez Felipe González en el equipo precordillerano.

¿Se viene sanción para Núñez?

Hace poco, Ronald Fuentes fue castigado por referirse en duros términos al arbitraje. El fantasma de la sanción deambula por los post partidos y ante las críticas de Núñez se le preguntó sobre si creía que podía caerle alguna punición.

“Yo he sido súper respetuoso, no me he referido a nadie en malos términos. Si ellos no se pueden dar cuenta de que están haciendo mal su trabajo, entonces algo anda mal. Acá no existió un árbitro que lo hiciera bien, no midió con la misma vara a ambos equipos”, ratificó Nico Núñez.

“No hay un criterio unificado. Pero lo que más molesta es la soberbia. En ese sentido, empatizo con Ronald Fuentes. Otra cosa es la forma. Pero si no podemos dar nuestras opiniones respecto a los arbitrajes, entonces vamos por mal camino”, señaló.

“Espero que no nos arbitre nunca más”, cerró Núñez, claramente molesto.

El análisis del partido

“Sabíamos que Colo Colo iba a sumar mucha gente en ataque. Teníamos claro que con su ímpetu nos iba a poner en problemas. En el primer tiempo fuimos dominados y se crearon varias ocasiones. En la segunda mitad, cambiamos algunos aspectos, sobre todo cómo defender”, enfatizó el DT precordillerano.

“Colo Colo es un equipo que lo hace muy bien en ataque. En el segundo tiempo lo estábamos haciendo muy bien, pero desde lo emocional se vieron fortalecidos con la expulsión. Finalmente, en dos balones detenidos nos hacen los goles”, concluyó Núñez.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

La UC volverá a ver acción por el torneo de visita ante O’Higgins en Rancagua el sábado 7 de octubre a las 15:00 horas en El Teniente.