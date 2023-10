Presidente de Católica acusa arbitraje parcial a favor de Colo Colo: "Los once minutos son impresentables"

Universidad Católica quedó muy molesta con el arbitraje de Felipe González tras caer ante Colo Colo. Así lo reflejo Juan Tagle, presidente de la concesionaria, al manifestar que el juez benefició a Colo Colo.

“Fue un arbitraje muy cargado y parcial, por las situaciones de amarilla para uno y otro lado y los criterios de falta”, confesó el mandamás en el estadio Monumental tras el partido.

Habló de “tres jugadas claves”, que “como Católica nos deja muy frustrados”. La primera es la roja a Gary Kagelmacher. “Expulsar a un jugador por algo tan fino en un clásico”, es algo que le molestó.

Luego pidió un penal inexistente, debido a que Opazo golpeó a Montes fuera del área. “El penal de Clemente era evidente, quedó marcado el efecto del golpe y no la fue a ver al VAR, hay que oír el audio. El 2-0 marcaba el partido”.

Finalmente se molestó por el tiempo agregado. “Los once minutos de descuento son impresentables, no lo había visto, no hubo situaciones especiales para una extensión de esa magnitud”.

Tagle remató indicando que piensa tomar medidas. “Católica se vio gravemente perjudicada y debemos ver lo que hacemos, hay mucha frustración, era un partido muy importante para nosotros por lo que deberemos evaluar internamente”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

La UC volverá a ver acción por el torneo de visita ante O’Higgins en Rancagua, el sábado 7 de octubre a las 15:00 horas en El Teniente.