Nico Núñez debe afrontar un difícil duelo con la UC, que visitará a Huachipato en la 28° fecha del Campeonato Nacional 2023. Un rival duro, pues es uno de los candidatos a ganar el título. Es más, el cuadro acerero marcha como escolta de Cobresal en la tabla de posiciones.

Por eso mismo, apunta a ser un desafío mayor para la Universidad Católica. Al igual que en la Universidad de Chile, en los Cruzados todavía da vueltas el Clásico Universitario. Los azules vencieron por 3-1 a la Franja, que dejó muchas dudas por el nivel mostrado.

“Ante la U hubo 20 minutos que sí funcionó el plan, pero sufrimos un golpe y no fuimos capaces de revertirlo. Hicimos buenas salidas, dentro de todo teníamos controlado el juego. No sufríamos tantas contras. Una vez recibido el primer gol, siento que el equipo perdió forma. Ni siquiera fuimos competitivos desde el ímpetu, la personalidad y la actitud”, apuntó el ex estratego de Magallanes.

En relación a la oncena que Núñez dispuso en aquel duelo habrá un cambio obligado contra los acereros. El colombiano Brayan Rovira no podrá jugar por una lesión muscular. “Sufrió un desgarro importante y no está. El resto está en buenas condiciones”, aclaró el entrenador. Por cierto, Eugenio Mena está en reintegro deportivo y tampoco dirá presente para el viaje a Talcahuano.

Nico Núñez confirmó que Bryan Rovira no podrá estar en el duelo de la UC frente a Huachipato en el estadio CAP. “Mi evaluación personal: he sentido un compromiso importante. Ha estado al borde de jugar lesionado por la necesidad de volantes. Ha estado muy comprometido en ese punto de vista. Esa valoración la hago, para mí es importantísimo”, marcó el DT sobre el cafetalero.

“Futbolísticamente fue avanzando y se fue sintiendo cómodo. El equipo intentaba conectarse mucho más en el juego más que ser uno directo. Y él ayudaba en ese lado. Su rendimiento fue en alza. Es un futbolista que me ha ayudado mucho, mi valoración por él es buena”, agregó Núñez sobre el ex volante de Atlético Nacional. El viaje a la Región del Bío Bío tampoco tendrá al suspendido Guillermo Burdisso.

Pese a eso, Rovira parece tener los días contados en San Carlos de Apoquindo. Más allá de eso, el estratego de los Cruzados también dejó un mensaje de alerta. Fue a raíz de la derrota frente a Unión Española en un partido amistoso que tuvo participación de Nicolás Castillo.

“Estos partidos tienen contextos diferentes: 10 cambios de un tiempo a otro, no es un partido real. Tuvimos bajas en ese partido, algunos llegaron tocados. Sirvió sobre todo para evaluar gente joven, para ver a Nico Castillo. Hubo una conversación. No podemos permitirnos competir así, menos en el lugar que estamos, sin dar el máximo de nuestras capacidades”, afirmó Núñez. Una alerta para que sus dirigidos despabilen antes de la decisiva recta final.

¿Cuándo juega la Católica ante Huachipato por la fecha 28 del Campeonato Nacional?

Huachipato recibirá a la Universidad Católica por la 28° fecha del Campeonato Nacional 2023. El duelo se disputará este sábado 25 de noviembre en el estadio CAP a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

¿En qué puestos marchan la UC y Huachipato en la tabla de posiciones?

Huachipato es escolta, mientras que la Católica se ubica en el 7° puesto. Ambos tienen 27 partidos disputados en el Campeonato Nacional 2023.

