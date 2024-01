Nico Castillo ha vivido días emocionantes y en su presentación oficial estuvo a punto de llegar al llanto, aunque lo disimuló en la sala de prensa de la UC. El delantero de 30 años fue presentado oficialmente como refuerzo para el plantel que adiestra Nicolás Núñez.

El atacante, quien fuera bigoleador del fútbol chileno y campeón de América con la Roja, firmó un contrato de un año en Universidad Católica. Estuvo acompañado por dos de las autoridades que tiene Cruzados SADP: uno fue Juan Tagle, el presidente de la concesionaria.

Y el otro, José María Buljubasich, el gerente deportivo. Hubo una consulta que emocionó prácticamente hasta las lágrimas al ariete. Fue una que tuvo que ver con su hijo y también con las motivaciones que lo llevaron a intentarlo una vez más. Ante una pregunta del periodista Nicolás Ramírez, Castillo tuvo que tomar varias pausas.

“Eso. Fue más que todo eso. La decisión de haber pasado momentos difíciles, de incertidumbre de tu vida”, marcó el renquino. Luego de eso, se detuvo para tomar un respiro. “Eso me empujó a seguir intentándolo”, agregó el ex América de México. Y volvió a recurrir a una pausa. Recibió una plamada del Tati.

Apuntó también que “2016 fue un año muy lindo, él tenía un año. Y sí, quiero volver a que se sienta orgulloso, mi familia, la gente que no creyó que lo podía lograr. Y hoy estoy acá, así que nada”, sacó pecho el ex Mainz de Alemania y Brujas de Bélgica. “Hoy soy un jugador más, los minutos los decide el cuerpo técnico: uno o 10, lo que me necesite estaré ahí. No tengo objetivos con los minutos, debo ver cómo me voy sintiendo”, dijo el ex Frosinone de Italia y Pumas de México.

Nico Castillo lucha contra el llanto y se compromete a fondo con la UC

Nico Castillo quizá tenía claro que el llanto podría aparecer en la presentación oficial como refuerzo de la UC. Ya había ocurrido algo similar en la entrevista con el sitio oficial del club. Volvió a pasar. También hubo tiempo para repasar la última polémica que tuvo el “30”.

Aquel incidente contra Isaac Arévalo, entrenador de la rama de básquetbol de Universidad de Chile. El periodista Sebastián Farías le consultó si está en condiciones de garantizar que Castillo estará enfocado netamente en lo futbolístico durante esta campaña. La respuesta fue elocuente.

“Eso está más que claro. Fue un tema que conversamos cuando la posibilidad de venir estaba latente. Y mi compromiso va a ser ese, entregarme por completo al club. Seguir aprendiendo día a día, esa es mi mentalidad. Todos cometemos errores y hemos tenido caídas. Me traicionó en el momento y nada, este año no va a pasar. Voy a estar muy enfocado”, repasó Castillo.

Por cierto, lamentó la salida de Sergio Villarroel, el sicólogo de la institución, quien le sirvió de mucho. “Todos necesitamos ayuda, todos a veces nos calentamos y podemos decir cosas que después perjudican. Pero somos humanos y nos equivocamos, yo me he equivocado muchas veces. Sigo aprendiendo cada día y estoy acá para seguir haciéndolo, esa es mi meta”, sentenció el Nico, quien quiere reeditar ese pasado de goleador temible que tuvo con la Franja en el pecho.

¿Cuándo fue el último partido de Nicolás Castillo?

El último partido que jugó Nicolás Castillo fue el 15 de enero de 2022. Aquel día, el chileno fue titular en el Necaxa, que cayó goleado por 4-0 ante el Monterrey. En el descanso, el Nico fue reemplazado por Maxi Salas, quien acaba de dejar Palestino para transformarse en refuerzo de Racing Club.

