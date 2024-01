Nicolás Castillo está de vuelta oficialmente en Universidad Católica y se suma como refuerzo y alternativa de la UC para el 2024 tras un proceso personal largo y difícil. El delantero de 30 años cumplió unos meses entrenando en La Franja para ponerse a punto y el club de sus amores de respondió con confianza.

A principios de 2020, Castillo sufrió una trombosis que casi le costó la vida tras una operación al tendón del recto femoral, mientras pertenecía al América de México. Trató de volver en 2021 con el Juventude de Brasil y Necaxa el 2022, pero apenas pudo jugar.

Ahora lo volverá a intentar con más tiempo de recuperación y calma. En conversación con los canales de la UC, el controvertido atacante se quebró y no pudo evitar las emociones y lágrimas al ser consultado por su regreso.

“Los más importantes en mi vuelta… chucha… Yo creo que mi abuelo, es en el que siempre pienso en este momento. Mi familia… La gente que estuvo en ese momento más feo de mi vida. Ellos son los que me empujaron a esto. Voy a estar agradecido siempre”, dijo el atacante en conversación”, dijo entre llantos el delantero.

Agradecido y la motivación del Milo

Agrega que “fue un momento difícil de mi vida, luchando por mi vida. Ellos siempre estuvieron ahí, donde estuviera. Siempre pienso en la gente que me empujó a seguir intentándolo”.

“Si tuviera que nombrar a una persona, ese es mi hijo. No me vio jugar nunca. Vivió los momentos más difíciles y siempre estuvo ahí. Cuando no tenía ganas estuvo conmigo tirándome para arriba. Por él, por mis papás que sufrieron mucho”, complementó.

Nico Castillo sentencia que “hay personas muy importantes en la decisión de volver a intentarlo, Ayer hablé con el Milo (Milovan Mirosevic), él me motivo mucho, me dijo que lo vuelva a intentar y se lo agradezco mucho. Contento por cada detalle y mensaje que he recibido”.

¿Qué refuerzos llegaron a Universidad Católica?

Junto a Nicolás Castillo, la UC sumó los fichajes de Alfred Canales y Agustín Farías. Además, La Franja cuenta con el regreso de Sebastián Pérez.