Nicolás Castillo tendrá una nueva oportunidad en Universidad Católica. Luego de pasar un semestre entrenando junto al equipo, el atacante fue anunciado como refuerzo para la temporada 2024 y concretó su esperado regreso. Y no sólo hinchas lo celebraron. También lo hizo un excapitán.

José Pedro Fuenzalida, con quien compartió camarín y también una importante polémica en 2020, no dudó en dejarle un emotivo mensaje a Castillo tras el anuncio de su regreso. “Lo mejor en esta nueva etapa en el club. A darnos alegrías nuevamente, Nico”, le escribió el tetracampeón cruzado.

Una muestra más de que cualquier enemistad quedó en el pasado. En 2020, Castillo lanzó duras críticas hacia el Chapa y cuestionó su capitanía en la UC, todo luego de que el ahora exfutbolista catalogara a Colo Colo como “el más grande” y destacara a la hinchada de Universidad de Chile.

“Da igual con quién compitas, tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. Esto es Católica, CTM”, había criticado Castillo. Sin embargo, en su retiro de la UC lo destacó como el “capitán del verdadero tetracampeón” y pasó página de la polémica.

Castillo y Fuenzalida fueron compañeros en la UC durante el año 2016, donde juntos celebraron el título de la Primera División. Además, ese mismo año compartieron camarín en la selección chilena durante la Copa América Centenario.

El regreso de Nico Castillo al fútbol y a la UC

Nicolás Castillo regresará a Universidad Católica luego de siete años y al fútbol después de dos. El atacante jugó por última vez el 14 de enero de 2022, cuando vestía la camiseta del Necaxa en la Liga MX. El año anterior había sufrido una trombosis que puso en riesgo su vida.

El futuro del delantero fue una incógnita hasta que a mediados del año pasado llegó a San Carlos de Apoquindo. Estuvo entrenando con el primer equipo durante todo el segundo semestre con un objetivo: ser inscrito en 2024 y volver al equipo en donde fue campeón. Ahora, cumplió.

“¡Bienvenido, Nico! El delantero será parte del plantel 2024 y llega por una temporada. Campeón Copa Chile 2011, Supercopa, bicampeón y bigoleador en el 2016 junto a la UC, Nicolás también fue campeón Copa América 2016 con La Roja y en Brujas, América y Benfica”, anunció la UC este jueves.

Ahora, Castillo se prepara para la pretemporada del equipo de Nicolás Núñez. Los cruzados viajarán a Perú el 10 de enero y disputarán un amistoso con Sporting Cristal durante la Tarde Celeste. En su regreso a Chile, la UC además participará de un torneo de verano con Universidad de Chile y Coquimbo Unido.

