Universidad Católica no contará para la próxima temporada con el capitán José Pedro Fuenzalida, quien le puso fin a su historia con la camiseta de la franja, donde dejó abierta la puerta a un posible retiro.

Algo que, el propio jugador contó en conversación con ESPN, que ya tenía planificado hace tiempo con el club, por lo que disfrutó sus últimos partidos defendiendo a la UC.

"Cuando planteé el hecho de dejar Universidad Católica era porque sentía que había una etapa que quería cerrar. La verdad que fue tan lindo este cierre con Católica, por el cariño de la gente, de la institución, de mis compañeros, que me fui muy tranquilo. Disfruté mucho este tiempo también de lo que fueron los años anteriores y también de esta pausa, porque hay temas familiares importantes", comentó.

En ese sentido, aún sin tomar la determinación si va continuar en el fútbol, detalla que le ha dado mucho tiempo a su familia, donde juntos tomarán la determinación.

"Para estar al alto nivel tienes que dejar muchas cosas de lado, pese a que uno está siempre presente, no puede hacer muchas cosas con ellos. He disfrutado esta pausa para darles mucho tiempo y estar físicamente, mentalmente, no sólo estar en la casa, todo el resto. Me genera sensaciones, quiero pensarlo bien porque me siento bien físicamente, siento que puedo jugar mas tiempo pero la familia y por la etapa de mi vida, todavía no estoy convencido pero vamos a tomar una decisión pronto", destaca el Chapa.

Por lo mismo, cuenta que esto se corrió todo un año, cuando desde el club le pidieron seguir un año más, porque sabían que era muy difícil mantener la racha tras cuatro títulos consecutivos.

"Tuve conversaciones con el club, en especial con el Tati, de mis proyectos, de los de la institución y decidimos un año más. Sabíamos que iba a ser más complejo, no tenía la misma energía, luego de ganar esos cuatro títulos seguidos se hacía difícil. Le planteé que para seguir siendo competitivo requería demasiado esfuerzo para lo que yo estaba preparado también. Para mi le estoy dando más tiempo a mi familia, a sus necesidades, por ahí uno tiene que dejar de lado las propias. Lo pensé y dijimos démosle un año más. Porque terminó el torneo y no había un cierre de etapa", finaliza.

Revisa las declaraciones de Fuenzalida: