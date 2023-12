Nicolás Castillo volvió a hacer noticia por la parte negativa. El jugador que se encuentra entrenando en la UC con miras a su vuelta al fútbol, protagonizó un incidente con el entrenador de básquet de Universidad de Chile, quien se encontraba en San Carlos de Apoquindo para un torneo cestero.

Ahí, de acuerdo con el relato de Isaac Arévalo, el entrenador de la U cestera, se acercó el ex seleccionado nacional para increparlo por andar con indumentaria deportiva azul. Ahí, Arévalo tomó su celular para grabarlo, mientras este se alejaba con improperios.

El crudo relato del funcionario de la U agredido por Nico Castillo

Y ya más calmado, el funcionario sacó la voz en BioBio, dando detalles del incómodo momento con el problemático jugador cruzado, quien vuelve a hacer noticia por hechos ajenos a una cancha de fútbol y que, de hecho, podrían costarle una eventual vuelta a la UC.

“Yo iba camino a San Carlos de Apoquindo, porque estaba camino a un torneo, la ‘Copa Navidad’ que hace la UC y había llegado al recinto, me faltaba un poquito para llegar al edificio al frente del estadio e iba con la indumentaria, todo era normal”, relató Arévalo.

“Este tipo viene bajando en su camioneta por la subida de Camino Las Flores, baja su vidrio, me encara y me dice que ‘no sabía dónde estaba parado’ y que ‘por qué andaba con esa camiseta’. Yo le digo que soy entrenador, que iba a dirigir básquetbol y me dice, ‘sácate la camiseta altiro, sácatela altiro’“, agregó.

“Le digo que no me voy a sacar la camiseta. En ese momento, se quedó en el auto simulando que iba a llamar a alguien y después, de un momento a otro da vuelta el auto, yo ya lo había pasado y se pone al lado mío y se baja“, destacó Arévalo.

“Me dijo ‘ya, agarrémonos a combos altiro‘. No dejé que me golpeara, pero él va y me tira la polera del costado del cuello hacia abajo, la jala entera y la rompe”, agregó. Lo único que atiné a hacer fue sacar mi celular y le dije que lo iba a grabar, lo grabé y se sube al auto, que es la parte que yo compartí”, cerró.

Ahí cuenta que se acercó a la gente de la UC para pedir respuestas, pero estos aseguraron que no pueden responder por el jugador, considerando que se encuentra sin contrato de trabajo y que solo se encontraba en San Carlos buscando ponerse a punto futbolísticamente.

¿Merece Nico Castillo una oportunidad en la UC después de este incidente? ¿Merece Nico Castillo una oportunidad en la UC después de este incidente? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Por qué Nicolás Castillo dejó de jugar?

El delantero fue operado por una lesión en el tendón del recto femoral y sufrió una trombosis posterior a la cirugía. Es más, incluso en su momento se habló que la vida del jugador corrió peligro por esta situación. El formado en la UC no juega un partido oficial desde el 15 de enero del 2022, cuando sumó minutos con Necaxa ante Monterrey por la Liga MX.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.