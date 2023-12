Alfred Canales le abre la puerta a Universidad Católica para 2024: "Me encantaría…"

Alfred Canales no ha tenido una buena semana, ya que Magallanes perdió la categoría luego de caer a manos de Coquimbo Unido en la última fecha. A eso se suma que quedó fuera de la nómina de La Roja Sub 23 para el Preolímpico, ya que por un tema de edad no alcanzaría a culminar el proceso.

Sin embargo, su suerte podría cambiar si es que este miércoles se quedan con la Copa Chile 2023. El equipo que dirige Mario Salas disputará la final del torneo copero chileno ante Colo Colo y buscarán una alegría luego de sellar el descenso tan solo cuatro días antes.

Canales es uno de los grandes futbolistas de proyección del fútbol chileno en la actualidad. Por esa razón, le abrió la puerta a los sondeos que ha recibido de parte de Universidad Católica en las últimas semanas; la UC quiere contar con el mediocampista para la temporada 2024, porque Nicolás Núñez lo conoce bien.

El volante confesó a ADN Deportes que le gustaría vestir la Franja el próximo año, pero que prefiere pensar en eso después del miércoles. “Sí, obviamente me encantaría. Es un equipo grande, pero estoy enfocado acá en Magallanes, que se nos viene una final, y después vamos a ver qué pasa”, comentó.

“Vamos a trabajar muy bien estos días, tratar de irnos con un triunfo y con una copa, así que vamos a trabajar por eso en la semana. Estoy tratando de terminar lo mejor posible en Magallanes y después terminando el año voy a ver qué pasa”, agregó Canales sobre la actualidad de la Academia.

El formado por Audax Italiano se mostró destrozado por el descenso del elenco carabelero. “Es una tristeza muy grande. Estábamos ilusionados de poder ganar y quedarnos en Primera División. Lo dimos todo en los últimos partidos y no se nos dio”, sentenció.

Lo que es cierto es que en Universidad Católica buscan mediocampistas para el 2024. Brayan Rovira ya dejó el club y parece un hecho el adiós de Ignacio Saavedra, por lo que intentarán fichar al menos tres o cuatro jugadores para la zona de volantes de la cancha. Alfred Canales asoma como el fichaje fijo.

¿Cuáles fueron los números de Alfred Canales en 2023?

Alfred Canales disputó 42 partidos esta temporada con Magallanes, donde sumó 2530 minutos y cosechó un promedio de 60,2’ por encuentro. Marcó cinco goles, brindó una asistencia, recibió siete amarillas y una roja. Jugó Campeonato Nacional, Copa Chile, Supercopa, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

¿Cuándo es la final de Copa Chile?

Colo Colo y Magallanes se enfrentarán buscando el título de la Copa Chile 2023. La gran final está programada para este miércoles 13 de diciembre desde las 19:00 horas en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.

¿Te gustaría ver a Alfred Canales en la UC? ¿Te gustaría ver a Alfred Canales en la UC? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.