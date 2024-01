Universidad Católica está inquieta ante los malos resultados en la pretemporada. Los Cruzados sumaron apenas un triunfo en sus cuatro primeros partidos del año, cerrando con una derrota por 3 a 1 ante Universidad de Chile en el Clásico Universitario.

La frustración del equipo de Nicolás Núñez había quedado a la vista tras la molestia de Fernando Zampedri en conferencia de prensa y ahora se agrega un lamentable episodio. Y es que luego de la caída ante el Romántico Viajero, el arquero Vicente Bernedo agredió a hinchas azules.

El guardameta no encontró nada mejor que lanzar un objeto contra los fanáticos de la U que llegaron hasta Coquimbo. El hecho quedó registrado en las cámaras y ahora se espera un castigo de parte de la UC por su actuar.

Vicente Bernedo, arquero de la UC, lanza una botella a hinchas de la U tras el Clásico Universitario

Universidad de Chile le dio vuelta el partido a Universidad Católica y se quedó con el triunfo por 3 a 1 en el Clásico Universitario. El resultado no dejó para nada contentos a los hinchas y mucho menos al plantel de los Cruzados, donde todo era molestia.

Sin embargo, el que sobrepasó todos los límites fue Vicente Bernedo. El canterano de la franja las emprendió contra los hinchas de la U que llegaron hasta el Francisco Sánchez Rumoroso y protagonizó un terrible hecho.

Fue tras el pitazo final, cuando la UC caminaba rumbo a camarines, que el portero agredió a las fanáticos del Bulla. Todo luego de lanzarles una botella con agua directamente para impactar a los presentes.

El hecho fue denunciado por el sitio La Voz Azul, donde revelaron un video con el momento exacto de la agresión. Ahí se puede ver cómo, luego de beber un poco, Vicente Bernedo decide lanzar contra la galería el objeto.

Los hinchas reaccionaron furiosos, mientras el guardameta corrió para ponerse a salvo, mientras el resto de sus compañeros eran protegidos por la seguridad. Sin duda un hecho que tendrá reacciones en la precordillera, aunque hasta la publicación de este artículo no había ningún comunicado oficial.

Universidad Católica no lo pasa nada de bien en su pretemporada y hasta sus jugadores dejan en evidencia la molestia. Vicente Bernedo pudo provocar un hecho que por suerte no pasó a mayores, pero que no está bien en ningún contexto posible. Mucho menos cuando tanto se ha hablado de erradicar la violencia de los estadios.

¿Cuáles son los números de Vicente Bernedo en Universidad Católica?

Vicente Bernedo ha disputado un total de tres partidos oficiales con la camiseta de Universidad Católica. En ellos ha mantenido en dos ocasiones su arco en cero y ha recibido dos goles, sumando 122 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Universidad Católica ahora se enfoca en lo que será su debut en el Campeonato Nacional 2024. El próximo 17 de febrero desde las 20:30 horas los Cruzados visitan a Unión La Calera.

