Sigue la polémica por el enojo de Fernando Zampedri en la rueda de prensa previa al Clásico Universitario de este sábado en Coquimbo. Universidad Católica y Universidad de Chile comparecieron juntos en conferencia este pasado viernes y el capitán cruzado las emprendió contra los periodista presentes.

Y los hinchas de La Franja estallaron en redes sociales porque justo en el momento en que Zampedri manifestaba sus justos descargos por sentir una falta de respeto, al capitán de la U, Marcelo Díaz, se le vio una sonrisa.

Carepato trató de disimular su risa llevando la mano a la cara, a la altura de la boca, pero la acción no evitó que se notara su reacción considerada burlesca por muchos en las huestes de la Católica.

Tras el hecho, los hinchas de la UC las emprendieron duro en redes sociales contra el jugador de la U, que estaba acompañado por el técnico azul, Gustavo Álvarez. Incluso, terminada la rueda de prensa, pocos minutos después del incidente, el volante del Chuncho seguía muy risueño.

La incómoda situación de Zampedri

Sobre el final de la rueda de prensa, Zampedri manifestó que “te digo que sacaste Jackpot, porque ninguno de tus compañeros preguntó para este lado. No sé qué pasa, pero me pone incómodo la situación. Sólo dos preguntas para nosotros me parece una falta de respeto, hacernos perder tiempo de esta forma”.

Es que la rueda de prensa se dio con múltiples preguntas para Díaz y Álvarez, pero en la UC sólo le preguntaron dos veces a Zampedri y a Nilo Carretero (ayudante de Nicolás Núñez). En la segunda al delantero cruzado el jugador estalló.

Universidad Católica y la U se enfrentan en el Clásico Universitario amistoso este sábado 27 de enero, desde las 19:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

