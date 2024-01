Un sabroso debate se generó en ESPNF90 entre Diego Rivarola y Marcelo Barticciotto. La discusión se produjo tras la furia de Fernando Zampedri en la rueda de prensa previa al Clásico Universitario entre la Católica y Universidad de Chile, duelo programado para este sábado en Coquimbo.

En la conferencia de casi 20 minutos sólo dos preguntas fueron para Zampedri y otras dos para el ayudante técnico de la Católica. El resto se las llevó todas Marcelo Díaz y Gustavo Álvarez en la U, desatando el enojo del capitán cruzado.

“Bueno… lleva varios años acá en Chile. Me extraña. Es una situación normal, si acá Colo Colo y la U siempre han llamado la atención de todo el mudno. Ha sido siempre así”, dijo medio en serio medio en broma Rivarola aprovechando de tocarle la oreja a la UC.

Sin embargo, el ídolo de Colo Colo, con paso por La Franja, Barticciotto, se mostró muy en desacuerdo: “pero no es normal, hay que respetar. La Católica es un equipo grande también. No es normal. No le puedes hacer 40 preguntas a uno y dos preguntas a otro. Tienes que ser ubicado, preguntas a uno y después al otro”.

Barticciotto se iba

Rivarola respondió que “yo no digo que la Católica no sea grande. Y no es culpa de la prensa. La prensa pregunta lo que quiere y a quien quiere. No es que Católica sea más o menos grande, efectivamente la U y Colo Colo captan más la atención de la gente y la prensa. Ha sido siempre así”.

“Yo me pongo en el lugar de Zampedri y hubiese hecho lo mismo. Es más, podría haberse levantado e irse. Yo me levanto y me voy”, sentenció tajante Barticciotto.

Cabe recordar que Fernando Zampedri manifestó en la rueda de prensa: “te digo que sacaste Jackpot, porque ninguno de tus compañeros preguntó para este lado. No sé qué pasa, pero me pone incómodo la situación. Sólo dos preguntas para nosotros me parece una falta de respeto, hacernos perder tiempo de esta forma”.

