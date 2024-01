El capitán y delantero de Universidad Católica, Fernando Zampedri, tuvo un momento de furia en la rueda de prensa previa al Clásico Universitario que la UC disputará este sábado contra Universidad de Chile en Coquimbo.

Para poner en contexto, por La Franja atendieron a la prensa Zampedri y el ayudante técnico de la Católica, Nilo Carretero, en reemplazo de Nicolás Núñez, quien se ausentó por temas personales impostergables. De la U acudieron a la conferencia Marcelo Díaz y el entrenador Gustavo Álvarez.

Y en los casi 20 minutos de rueda de prensa, primero le hicieron sólo dos preguntas a Zampedri y otras dos a Nilo. Sobre el final de la conferencia llegó la segunda consulta al delantero y contestó muy molesto.

“Te digo que sacaste Jackpot, porque ninguno de tus compañeros preguntó para este lado. No sé qué pasa, pero me pone incómodo la situación. Sólo dos preguntas para nosotros me parece una falta de respeto, hacernos perder tiempo de esta forma”, dijo visiblemente enfadado Zampedri.

Posteriormente contestó la pregunta, pero su rostro ya denotaba que lo único quería era irse. De hecho, al mismo segundo de terminada la rueda de prensa el jugador de la UC se paró raudo, saludó amistosamente a Álvarez y Díaz y se fue con cara de desagrado total.

Las respuestas

En lo que respecta a las declaraciones, Zampedri analizó el promedio de edad de la UC, actualmente de 33 años debido a que sus figuras jóvenes están en la selección chilena sub 23.

“Somos un equipo con edades altas, pero estamos teniendo una buena pretemporada. Estamos convencidos que este será un buen año para nosotros”, dijo el atacante.

Respecto a su situación física, manifestó que “el partido pasado terminé con algunas molestias. Venimos con viajes seguidos, pero estos días los usamos para recuperar y veremos cómo llego para mañana”.

Asimismo, Nilo Carretero manifestó que “estamos en un periodo de construcción del equipo, estamos intentando desarrollar cada vez mejor nuestra idea y ganar nos ayudaría mucho a solidificar la confianza. Con la U nos encontraremos un rival de jerarquía”.

