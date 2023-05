Tras la goleada ante Copiapó por 4-1, Universidad Católica comienza a cerrar el semestre de manera un poco menos irregular de lo que venía haciendo. Tras seis partidos sin ganar, necesitaba un triunfo en el norte y vaya que lo consiguió, mostrando un mucho nivel de juego.

Pero en la UC no se olvidan del irregular momento y eso plantea posibles cambios de cara al segundo semestre. Desde potenciales partidas de jugadores, pasando por una evaluación a Ariel Holan por parte de Cruzados, el panorama es muy abierto.

Por lo mismo, José María Buljubasich salió al paso de las informaciones que hablan del futuro del DT, además de algunas salidas, como la de Matías Dituro, que según varios medios pidió salir del equipo para el segundo semestre.

El Tati, con respecto a Holan señaló que “siempre hay evaluaciones, formales e informales. Las informales son las que vamos conversando con los directores y cuerpo técnico. Otras son formales, que se hacen la comisión de fútbol y al final del semestre haremos una de ese tipo, pero no está enfocada en la continuidad del entrenador. Eso no está en duda”, aclaró.

“Se hacen para ver qué cosas se hicieron ver, qué hay por mejorar. Cada uno ver, desde su lugar, en qué se equivocó y a partir de ahí trabajar todos juntos”, sentenció.

Pero además habló del futuro de Matías Dituro, sobre quien dijo que “hasta hoy no hay nada. A nosotros no nos llegó nada. Yo soy el recepcionista de las situaciones de los jugadores. Matías no me comentó nada, nunca me ha dicho que se quiere ir. Si es que hay una oferta se verá cuando termine el campeonato, como con cualquier otro jugador. Siempre hay situaciones que se evaluarán, pero por ahora no hay nada. Matías no quiere salir, no me lo manifestó”, declaró enfático el director deportivo de Cruzados.

Vale recordar que a la UC solo le queda jugar contra Unión La Calera para cerrar la primera rueda en el Campeonato Nacional. Eso sí, con el asterisco de que aún debe completar el partido ante la U, que se suspendió por el mal comportamiento de la hinchada azul.