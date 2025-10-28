Universidad Católica se quedó con el Clásico Universitario con victoria por 1-0 contra Universidad de Chile, en el Claro Arena. La UC se sobrepuso a la expulsión de Gary Medel en los 52′ para conseguir los tres puntos con el gol de Alfred Canales (71′).

La Católica toma la posta por el Chile 2 y deja a los azules mal parados en la lucha por un cupo directo a la Copa Libertadores 2026. Y sin ninguna opción de milagro en lo que respecta al título que tiene prácticamente abrochado Coquimbo Unido.

En conversación con ESPN, el delantero venezolano de la UC, Eduard Bello, valoró el importante triunfo cruzado y revela que su equipo siempre se sintió superior a la U, incluso al quedar con un jugador menos.

“La percepción que nosotros teníamos dentro de la cancha era que éramos superiores pese a tener un hombre menos, eso en el segundo tiempo, desde lo futbolístico y desde lo físico. Sentíamos que estábamos superior a ellos en cuanto a eso en el factor cancha, la gente, quizás por la hora en que jugamos“, dijo Bello.

El tema de la ventaja física

Y también reconoció que la U tuvo ventaja por no suspender el clásico, considerando que la U jugó hace sólo unos días la ida contra Lanús y debe enfrentar la revancha este jueves, por semifinales de Copa Sudamericana.

Es la UC siempre se sintieron superiores a la U en el clásico aunque reconocen una ventaja.

“Obviamente no es un secreto que ellos jugaron entre semana y tenían un desgaste. Les tocó rotar jugadores y a otros les tocó repetir. Era un punto a favor que supimos aprovechar. Mentalmente nos dio una fortaleza esa milla extra“, expuso.

Sentenció que “sí (nos favoreció), pero quizás hoy en día el futbolista tiene que estar preparado para jugar tres partidos, como lo hacen en Brasil por ejemplo. Acá no (estamos acostumbrado), por ahí fue un factor que a ellos les afectó, pero la U tiene un plantel muy amplio justamente para estas situaciones. A nosotros nos tocó en este momento y había que aprovecharlo“.

Con el triunfo la UC es segunda con 48 puntos, superada sólo por Coquimbo Unido (62). La U quedó relegada al quinto lugar con 42 unidades.

