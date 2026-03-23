Universidad Católica se estrenó en la Copa de la Liga con victoria por 2-1 contra Universidad de Concepción, como locales en el estadio Claro Arena. Sin embargo, pese al triunfo el entrenador del cuadro cruzado, Daniel Garnero, no quedó nada conforme.

Es que la UC comenzó abajo 0-1, y debió venir desde atrás con los goles de Justo Giani y Diego Valencia. si bien habla bien la capacidad de reacción de su equipo, Garnero fue autocrítico por poner en riesgo el resultado.

“En este tipo de torneos, donde clasifica uno de cuatro; la localía y el ganar es importantísimo. Respecto a la segunda parte, no le encuentro explicación, porque hicimos un buen juego, tuvimos dos o tres aproximaciones antes que no pudimos tener efectividad“, dijo el DT.

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DT de la UC y críticas pese a debut con triunfo en Copa de la Liga

Agregó que “estamos en esa situación en que el rival no necesita de muchas situaciones contra nosotros. Pero después el equipo sigue insistiendo, reaccionando, yendo a buscar sin desordenarse“.

Triunfo de la UC, pero críticas del DT Garnero.

Por último, el adiestrador de La Franja sentencia que “no sé si la palabra es ansiedad. Teníamos todo a favor: el resultado y un jugador de más, pero un error nuestro hace que quedemos equiparados con el rival. Ahí entramos en una cierta impaciencia e intranquilidad“.

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Es que además del resultado propiamente tal, la UC debió jugar los últimos minutos con uno menos por la expulsión de Matías Palavecino, quedando diez contra diez.

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Por la próxima fecha, este miércoles, la Católica visitará a Ñublense por la segunda fecha del Grupo B de la Copa de la Liga.

Resumen:

-Universidad Católica venció 2-1 a Universidad de Concepción en el estadio Claro Arena.

-Justo Giani y Diego Valencia anotaron los goles para la remontada de la UC.

-El entrenador Daniel Garnero criticó el partido de la UC y la expulsión de Matías Palavecino al final del partido.

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