Por esas cosas que tiene el fútbol, Daniel Garnero quedó con pocas variantes en un puesto específico de la UC: el lateral derecho. Sebastián Arancibia aún se recupera de una operación de pubalgia, mientras que Tomás Asta-Buruaga sufrió una seria lesión que lo tendrá de baja casi todo el año.

Incluso el juvenil Jeffrey Sekgota tuvo que pasar por el quirófano por una fractura de tobillo y dejó a Garnero sin otra variante para cubrir el carril diestro. En ese contexto, el DT argentino probó con Bernardo Cerezo. Y el año pasado había intentado cubrir esa posición con Branco Ampuero.

Algo que repitió en la Copa de la Liga 2026. No por poner a Ampuero. Sí por ubicar a un defensor central como lateral. Ante la Universidad de Concepción el escogido fue Daniel González. “Es una alternativa más”, describió el ex DT de Olimpia y Libertad de Paraguay.

Daniel González en acción ante Universidad de Concepción. (Andres Pina/Photosport).

“Dani tiene características y puede cumplir esa función con mucha facilidad. Hizo un buen partido, hace mucho que no jugaba. Estamos muy contentos con el rendimiento que tuvo”, afirmó Garnero, quien prefirió al marcador surgido en las inferiores de Santiago Wanderers en desmedro de Bernardo Cerezo.

Daniel González estuvo a punto de marcar un gol al portero uruguayo Santiago Silva. (Andres Pina/Photosport).

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El tiempo de inactividad de González fue porque se sometió a un proceso quirúrgico torácico que no implicó mayor gravedad. Garnero de todos modos empuñó el brazo por la victoria. “Es muy bueno ganar en este tipo de torneos donde clasifica uno de cuatro”, manifestó el otrora enganche de la UC e Independiente de Avellaneda.

Daniel Garnero tiene razones para preocuparse, pero también para ilusionarse. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Garnero soluciona con Dani González las carencias en un puesto que hace sufrir a la UC

Daniel Garnero sumó a su tocayo González a las variantes que tiene la UC para cubrir el puesto de lateral derecho, donde pensaron en repatriar a Guillermo Soto. O incluso en el retorno de Mauricio Isla. Pero nada de eso parece ir por buen camino.

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Por otro lado, Garnero sacó cuentas alegres, pero también negativas. “La localía es importantísima, hicimos un buen juego. Tuvimos dos o tres aproximaciones sin efectividad. En la primera que cometimos un error contra una presión muy intensa al lanzador, rompe uno y nos llegan”, describió el argentino, quien dirigió a la selección de Paraguay.

Así festejó el Campanil el gol de Cristhofer Mesías. (Andres Pina/Photosport).

“Todos contra nosotros están muy precisos, no necesitan de muchas situaciones. Esa es la parte mala del partido. Queremos que la cosa empiece de otra manera, pero el equipo insiste, reacciona, va a buscar sin desordenarse y termina siendo un partido más cómodo para el rival”, detalló Garnero.

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Aunque dejó una frase que denota mucha satisfacción, si bien tiene claro que no es lo ideal. “El equipo va, insiste, genera y revierte. Más que satisfecho por todo eso”, aseguró el trasandino. Esto porque la Católica ha mostrado gran capacidad de dar vuelta partidos, pero también mucha debilidad para comenzar perdiendo.

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