Santiago Wanderers puso felices a todos sus hinchas con la histórica consagración en la Copa Libertadores Sub 20. El equipo adiestrado por Felipe Salinas superó a Flamengo mediante los lanzamientos penales y se quedó con el trofeo más deseado de América.

Los jugadores del Decano todavía no dimensionan lo que consiguieron. Algo inédito para el fútbol chileno, que sirvió como una especie de reivindicación para medio. Al menos así lo planteó con firmeza Gabriel Castellón, portero surgido de los caturros que es titular indiscutido en Universidad de Chile.

Daniel González hizo lo mismo. Aunque en el caso del defensor central, es un jugador importante en otro de los grandes nacionales: Universidad Católica, donde estuvo siete semanas sin jugar a raíz de una intervenció quirúrgica en la zona torácica.

Daniel González en acción por la UC, donde llegó en junio de 2022. Ha jugado 96 partidos, según Transfermarkt. (Andres Pina/Photosport).

“Feliz. Conozco a algunos jugadores que disputaron ese campeonato .no es fácil conseguir lo que lograron en base a esfuerzo y al apoyo de las familias, que es fundamental. Muy contento por el club y por ellos más que nada”, apuntó el defensor central, quien llegó a San Carlos de Apoquindo desde el cuadro de Valparaíso.

Daniel González sumó 52 partidos en Santiago Wanderers. (Andres Pina/Photosport).

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Daniel González rebosa orgullo por el Wanderers campeón de la Libertadores Sub 20

Para Daniel González, esta consagración de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores tiene mucho valor. En su calidad de jugador profesional que incluso llegó a la selección chilena, sabe que la competencia es ardua. “Se lo merecen”, felicitó el zaguero de 24 años.

Daniel González dejó muchas felicitaciones al Decano Sub 20. (Andres Pina/Photosport).

“Los chiquillos dejaron todo y consiguieron un logro histórico para el club y para el país. Bien representaron el nombre de Chile a fin de cuentas, no es fácil plantarse con equipos de Brasil o grandes de Sudamérica. Es algo que nunca había pasado, los felicito”, manifestó el Dani.

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Por lo pronto, el equipo adiestrado por Daniel Garnero debe seguir con los partidos y visitará a Ñublense de Chillán en la 2° jornada del Grupo B de la Copa de la Liga, que también comparten Cobresal y la Universidad de Concepción. González podrá jugar tras varias semanas inactivo.

Aunque ya volvió a una cancha. “Contento por volver después de seis o siete semanas fuera. Me sentí bastante bien, tuve un buen reintegro deportivo con el cuerpo técnico. Es normal, tengo que ir agarrando ritmo con el pasar de los partidos”, aseguró González, quien sabe que le puede tocar en el centro o el carril derecho.